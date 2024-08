Monteprandone si trasforma nel “Borgo dei Desideri” Appuntamento nella serata di sabato 10 agosto

Nella notte di San Lorenzo, Monteprandone diventa “Borgo dei Desideri”. Sabato 10 agosto sarà possibile immergersi nella storia, nella cultura, nell’arte e nelle bellezza di Monteprandone, uno dei borghi più belli d’Italia, esprimere i propri desideri guardando le stelle cadenti e vincere un premio messo in palio dall’associazione nazionale dei Borghi più Belli d’Italia.

L’evento, organizzato dal Comune di Monteprandone in collaborazione con l’associazione San Giacomo della Marca e Santa Maria delle Grazie, prevede una serie di eventi da vivere a pieno.

Dalle ore 19:30 presso il Santuario San Giacomo della Marca, in Contrada Santa Maria delle Grazie, sarà possibile partecipare alla Festa della Madonna delle Grazie: stand gastronomici con specialità quali gnocchi al sugo rosso rustico e alla norcina (rigorosamente fatti a mano), la Brace Francescana, i Giacomini de “Monneprannu’” e altre delizie da gustare e poi spettacoli e musica dal vivo daranno avvio alla serata dedicata ai desideri.

Dalle ore 21 alle ore 23, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dei Codici di San Giacomo della Marca che attualmente ospita i 61 volumi della Libreria del Santo di cui quattro autografi del Santo con trascrizioni di sermoni ed omelie, ed una lettera che San Giacomo indirizzò a San Giovanni da Capestrano, suo amico e confratello, ma anche il patrimonio culturale del Museo Sistino di Monteprandone, custodito nel Convento di San Giacomo, ma nelle scorse settimane trasferito nel borgo storico per permettere lo svolgimento dei lavori di riqualificazione post sisma.

Sarà quindi possibile ammirare uno splendido busto reliquiario di San Giacomo e oggetti personali del Santo: un altare portatile a forma di trittico in avorio degli inizi del secolo XV, con intarsi in legno e osso, arte della bottega tedesca degli Embriachi; il calice in argento dorato; manufatti come il crocefisso, il calice di alabastro usato dai fraticelli di Maiolati Spontini per attentare alla vita di San Giacomo, due camici, una cotta, tovaglia d’altare, bastone da viaggio del Santo predicatore, due mantelli in lana, il saio.

Per la visita guidata basta recarsi presso il punto IAT (Informazione e accoglienza turistica) di piazza dell’Aquila. Alle ore 22:30 partirà un bus navetta gratuito dal Santuario San Giacomo della Marca, per raggiungere il borgo di Monteprandone dove, alle ore 23, sarà possibile andare “A caccia dei desideri”. Al Belvedere Don Giuseppe Caselli, sarà possibile effettuare, l’osservazione astronomica al telescopio delle stelle cadenti di San Lorenzo. L’evento è curato da Egidio Zennaro.

L’evento il “Borgo dei Desideri”, pensato dall’associazione I Borghi più belli d’Italia, prevede anche di affidare a Monteprandone così come a tutti i borghi d’Italia, luogo pieno di suggestione, fascino e atmosfera i propri desideri, scrivendoli e lasciandoli nei luoghi più magici che essi custodiscono.

Per questa edizione il tema sul quale esprimere il proprio desiderio, riguarda: “La tutela ambientale e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”.

Tutti i desideri saranno poi raccolti dal Comune il quale selezionerà un desiderio vincitore che rispecchierà appieno il tema proposto. Il desiderio vincitore verrà inviato all’associazione nazionale, che sceglierà i primi 3 desideri, di tutti i Borghi più belli d’Italia aderenti. Gli autori dei desideri verranno premiati con una Smart Box per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Per informazioni ufficio IAT telefono 0735 710820 email: iat@comune.monteprandone.ap.it