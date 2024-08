Grottammare, il programma della prima serata di “Cabaret, amoremio!” Premio speciale per il comico marchigiano Giorgio Montanini

È grande l’attesa per la prima serata di “Cabaret, amoremio!“, lo storico festival della comicità italiana, che questa sera 2 agosto aprirà la 39a edizione alla Terrazza sul Mare del Lungomare De Gasperi (inizio ore 21.15). Alla conduzione delle due serate di spettacolo, l’attrice e monologhista, virale sul web, Arianna Porcelli Safonov.

Per la “prima”, lo stand-up comedian, autore e attore marchigiano Giorgio Montanini ritira un premio speciale, in riconoscimento del suo contributo alla cultura del cabaret.

Si tratta di una opera del fumettista Maicol&Mirco, il quale ha dedicato a Montanini anche un pensiero particolarmente toccante: “Ho vinto tanti premi e so bene quanto sia bello e confortante vincerne uno (un abbraccio collettivo in forma di targa, una carezza mascherata da coppa). Ma so anche che tra i premi vinti, si infilano tante cose. Lo spettro del non meritarlo veramente, l’ombra della fama raggiunta troppo presto e addirittura il fantasma dei premi che non hai vinto, dei premi che ti sono sfuggiti. E così a ogni premiazione, che tu sia sul podio o meno, ti guardi dentro e ti ricordi una cosa precisa: tu sei quello che dai, non quello che ricevi”.

La motivazione del Premio verrà resa nota nel corso dello spettacolo.

Nel cast di questa sera, Chiara Becchimanzi, Daniele Fabbri, Martina Catuzzi, Francesco Arienzo, Fabio Celenza, Federico Sanfrancesco (vincitore del concorso per nuovi comici 2023) e, come Montanini, un altro grande nome della stand-up comedy in Italia, Francesco De Carlo, che apparirà sul palco di Grottammare dopo l’unica data estiva di ieri sera alla Versiliana.

L’apertura del festival si preannuncia quindi ricca di emozioni e risate, che proseguiranno domani, sabato 3 agosto, giorno del Premio Arancia d’oro alla carriera a Maccio Capatonda, per celebrare il suo impatto nel panorama comico italiano, e della prova finale dei 6 cabarettisti del concorso per nuovi comici, i quali si esibiranno di fronte a una giuria che comprenderà anche una componente popolare: domattina verranno infatti estratti i nomi dei dieci abbonati che avranno il compito di esprimere il loro voto sulle esibizioni dei concorrenti. La valutazione della giuria popolare verrà poi considerata dalla giuria tecnica nel verdetto finale.

Per avere la possibilità di partecipare a questa esperienza, c’è tempo fino a stasera, acquistando un abbonamento ai due spettacoli tramite biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket o direttamente al botteghino (dalle ore 19.30).