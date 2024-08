Prosegue la campagna di disinfestazione anti-zanzare a Grottammare Prossimo intervento nella serata di venerdì 9 agosto

Prosegue domani (venerdì 9) a mezzanotte il programma di disinfestazione contro gli insetti alati. La ditta incaricata eseguirà l’intervento a partire dalla mezzanotte, utilizzando il prodotto “Garban”, autorizzato per questo genere di trattamenti.

Si invita la cittadinanza, in particolare quella residente nei pressi di luoghi pubblici, quali parchi e pinete, a chiudere le finestre, ritirare il bucato, mettere al riparo gli animali domestici. Si fa notare, inoltre, che l’efficacia dei trattamenti può essere ulteriormente rafforzata da piccoli accorgimenti nella routine domestica, come evitare ristagni di acqua nei sottovasi e tenere in ordine giardini e spazi esterni.

Nell’ambito dei servizi di igiene ambientale realizzati nell’arco dell’anno, la lotta alle zanzare e, più in generale, agli insetti alati si intensifica nei mesi estivi, con tre trattamenti mensili (9 per giugno, luglio e agosto) su un totale di 12 interventi annuali (tra marzo e settembre) di disinfestazione adulticida e 5 di disinfestazione antilarvale sul territorio comunale, 2 sulle caditoie stradali e 2 nei cinque plessi scolastici.

Garantire un ambiente urbano igienico e salutare ai cittadini costa al comune di Grottammare 10.000 € all’anno. Il programma è appaltato alla ditta specializzata Quark di Jesi, con un contratto triennale (2022-2024) che prevede servizi di derattizzazione, disinfestazione e fumigazione della rete fognante, sul territorio comunale e sulle strutture pubbliche, per l’importo complessivo di € 30.219,16.