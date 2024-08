Notti più lunghe per la festa di Ferragosto a Grottammare Prorogata l'apertura dei pubblici esercizi

Il sindaco Alessandro Rocchi ha firmato l’ordinanza che allunga le notti di Ferragosto consentendo l’apertura continuata degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in deroga alle comunicazioni degli orari presentati in Comune dai titolari.

Il provvedimento si applica ai giorni 14 e 15 agosto (notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 e notte tra giovedì 15 e venerdì 16).

Il documento, inoltre, ricorda quanto già precisato nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, relativamente alla misura delle emissioni sonore, ammessa fino a 70 decibel, con termine alle ore 4. L’atto è consultabile qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Regolamento-per-la-disciplina-delle-attivita-rumorose-temporanee-svolte-in-luogo-pubblico-o-aperto-al-pubblico.pdf.

Nell’occasione, è bene tenere a mente il divieto di accendere falò e fuochi in spiaggia, come sancito nel Regolamento comunale sull’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative (art. 3, comma 1- lett. e), consultabile qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Regolamento-sullutilizzazione-del-litorale-marittimo-per-finalita-turistiche-e-ricreative.pdf.