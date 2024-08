Romana Petri e Sandra Petrignani ospiti di “Incontri con l’autore” a San Benedetto Mercoledì 21 agosto (ore 21.30) alla Palazzina Azzurra

90 Letture Cultura e Spettacoli

Mercoledì 21 agosto, alle 21:30, presso la Palazzina Azzurra, si terrà un appuntamento davvero singolare e interessante nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“. L’evento vedrà protagoniste due scrittrici di grande calibro, Romana Petri e Sandra Petrignani, che dialogheranno tra loro sui temi e le storie dei loro ultimi libri. L’incontro, organizzato dall’associazione “I luoghi della scrittura” e introdotto dal presidente Mimmo Minuto, promette di essere un momento di intenso scambio culturale e umano.

Romana Petri presenterà il suo libro “Tutto su di noi“, edito da Mondadori. In quest’opera, l’autrice racconta la storia di Marzia, una giovane donna che si esprime con una forza e una crudezza sconvolgenti. La narrazione si svolge nel contesto di una famiglia disfunzionale, dove Marzia cresce in una periferia romana dominata dalla presenza di un padre crudele e una madre devota fino all’autodistruzione. Il fratello, estraniato dalla realtà con le cuffie sempre sulle orecchie, rappresenta l’indifferenza. Marzia, al contrario, lotta, soffre e affronta una vita che non le risparmia nulla. La voce narrante, vivida e potente, di Marzia è uno dei punti di forza di questo romanzo che conferma il talento di Romana Petri.

Sandra Petrignani, invece, presenterà “Autobiografia dei miei cani“, pubblicato da Feltrinelli. In questo libro, l’autrice riflette sulla propria vita attraverso il ricordo dei suoi cani, che hanno accompagnato silenziosamente molte delle sue storie e dei suoi momenti più importanti. Attraverso questi compagni a quattro zampe, la Petrignani rievoca amori, amicizie e pezzi di un’epoca ormai perduta, sottolineando il legame profondo tra l’essere umano e gli animali.

L’incontro si preannuncia come un evento unico, in cui due voci della letteratura italiana si confronteranno su temi di grande intensità emotiva e personale. Sarà un’occasione imperdibile per chi ama la letteratura e desidera scoprire nuove prospettive attraverso le parole delle autrici.