Monteprandone ospita l’evento “A ruota libera” Adatto a tutta la famiglia, si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre

59 Letture Cronaca

Appuntamento sabato 7 e domenica 8 settembre in piazza dell’Aquila, nel borgo storico di Monteprandone, per la partenza di A Ruota Libera, non solo un tour in e-bike, ma una vera avventura perfetta per tutta la famiglia e per chiunque ami divertirsi in maniera autentica.

Pedalando, troppa senza troppa fatica, sarà possibile immergersi tra i panorami mozzafiato di Monteprandone, alla scoperta di arte e cultura di uno dei Borghi più Belli d’Italia e poi deliziarsi con un pic-nic genuino in un luogo segreto che solo chi pedala potrà trovare.

Ogni giorno sono in programma due tour – mattina partenza ore 8.45 (ritrovo ore 8.20) e pomeriggio ore 15.30 (ritrovo ore 15.00) – tenuti da guide cicloturistiche che condurranno gli ospiti tra i dolci pendii delle colline del territorio, vigneti, uliveti e panorami mozzafiato con soste di degustazione e giochi rurali della nostra tradizione.

Il percorso di A Ruota Libera parte dal borgo di Monteprandone e per la prima volta arriva fino a Centobuchi dove protagonista sarà la pista ciclabile che costeggia il fiume Tronto. Il percorso è di per circa 10 chilometri con dislivelli collinari facilmente affrontabili grazie all’ausilio delle bici elettriche. Il tour è facile e adatto a tutti: bambini, famiglie, giovani, adulti e anche agli amici a quattro zampe.

La quota di partecipazione è € 35 per gli adulti, € 25 per i ragazzi da 8 a 12 anni, € 10 per bambini fino a 7 anni e include il noleggio della e-bike, del caschetto, le spiegazioni e l’assistenza delle guide turistiche. Picnic a cura del Ristorante San Giacomo di Monteprandone e degustazione dei prodotti della aziende agricole del territorio.

L’evento rientra nel progetto “Monteprandone by Bike”, voluto dall’Amministrazione comunale per la promozione del cluster cicloturistico, ed è realizzato da Chrono Bike, in collaborazione con Laura Di Pietrantonio, ideatrice del format.

Per prenotazioni 333 2722246 oppure www.lauradipietrantonio.it