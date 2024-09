Batteria di una bicicletta elettrica in fiamme a San Benedetto del Tronto Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì 5 settembre per un principio d’incendio verificatosi a San Benedetto del Tronto.

I Vigili del Fuoco del comando locale sono intervenuti poco dopo le ore 9.00 in una palazzina situata in via dei Mille, dov’era stato segnalato del fumo proveniente da un balcone posto al terzo piano. Si è poi scoperto che a provocare le fiamme era stata una batteria di una bicicletta elettrica in fase di ricarica.

Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno messo in sicurezza la batteria immergendola in un contenitore metallico riempito d’acqua, per poi tenere sotto osservazione il raffreddamento della stessa mediante una termocamera.