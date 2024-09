Caduta in moto nei pressi di Ascoli, centauro soccorso dall’eliambulanza Sul posto Vigili del Fuoco e personale del Soccorso Alpino

Pochi minuti prima delle ore 13.00 di martedì 10 settembre, i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino si sono recati nei pressi della frazione Piagge di Ascoli Piceno, dove poco prima un motociclista era rimasto ferito.

Il centauro era infatti caduto rovinosamente mentre stava percorrendo un sentiero particolarmente impervio in sella al proprio mezzo. Raggiunto dai soccorritori grazie a due fuoristrada, il ferito è stato stabilizzato e trasportato fino alla strada asfaltata più vicina, distante all’incirca un chilometro. Per lui è stato infine disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.