Al via il nuovo Istituto comprensivo Rotella-Montalto delle Marche "Continuiamo a lavorare ogni giorno con e per i nostri giovani per garantire loro la migliore formazione possibile"

131 Letture Cronaca

“Quello che è iniziato a Montalto non è un anno scolastico come tutti gli altri! Ha preso infatti il via il nuovo Istituto Omnicomprensivo Rotella-Montalto che prevede una continuità scolastica dall’asilo alle superiori, con l’attivazione del Liceo Classico Quadriennale.

Come Comune di Montalto delle Marche siamo felici di esserci attivati con convinzione in tal senso, insieme a tutti i soggetti che hanno collaborato al raggiungimento di questo importante obiettivo, e di essere anche riusciti ad assicurare alcuni servizi utili alla frequenza. Ai ragazzi iscritti al Liceo abbiamo infatti garantito la fornitura gratuita dei libri scolastici, il rimborso della quota di trasporto e ottenuto l’attivazione di una linea Start dedicata per Montalto. Grazie alla sinergia con il progetto “Metroborgo MontaltoLab” sarà inoltre garantita una didattica potenziata attraverso collaborazioni con le Università marchigiane partners del piano di rigenerazione e l’attivazione di progetti con AMAT.

Voglio quindi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato a partire dall’on. Giorgia Latini e il Commissario Straordinario Guido Castelli per le importanti modifiche normative per il cratere, la Regione Marche e l’assessore Chiara Biondi per aver voluto prevedere il nostro Liceo nell’attuale piano scolastico, nonostante la bocciatura della nostra provincia. Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Donatella D’Amico e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale Luca Pasqualini. La dirigente Luigia Romagni per aver costruito con noi questo percorso e la nuova dirigente Silvia Giorgi, per aver messo subito entusiasmo nel progetto. La Start che ha attivato un’apposita nuova linea per studenti che provengono da fuori comune, e l’azienda Elettro Stella che, tramite una sponsorizzazione, ha effettuato importanti interventi di manutenzione all’interno delle aule per accogliere al meglio i nostri ragazzi del Liceo.

Questa mattina, quando mi sono recato nelle sedi scolastiche per un saluto e un in bocca al lupo a nome dell’Amministrazione Comunale di Montalto, ho trovato grande fermento e fiducia nelle classi. Continuiamo quindi a lavorare ogni giorno con e per i nostri giovani per garantire loro la migliore formazione possibile, in un contesto di continuità scolastica cruciale per gli studenti e per le famiglie che vivono il nostro paese e le aree interne circostanti. Buon anno scolastico a tutti: agli alunni, agli insegnanti, ai genitori e a tutti coloro che, a vario titolo, operano nel sistema scolastico dei nostri Istituti”.

Così dichiara Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche