Il festival MarcheStorie fa tappa a Monteprandone Da venerdì 13 a domenica 15 settembre

Tutto pronto nel Borgo storico di Monteprandone per il lungo weekend dedicato al festival “MArCHESTORIE”, progetto di Regione Marche/Assessorato alla cultura, in collaborazione con AMAT e Fondazione Marche Cultura.

Dal 13 al 15 settembre, le vie e le piazze di uno dei Borghi più belli d’Italia, il borgo a colori di Monteprandone, si animeranno di versi poetici, danza e arte alla scoperta delle tradizioni e della storia e delle storie che si celano in ogni angolo del vecchio incasato medioevale.

“Sacro Dante. Il poetry slam da San Giacomo della Marca al Sommo Poeta” è il titolo dello spettacolo itinerante di poesia performativa, con installazioni artistiche e immersive diffuse nel borgo storico che si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre, in due repliche, alle ore 18:30 e alle ore 21:30. Evento gratuito su prenotazione (massimo 25 partecipanti) a questo link: https://www.eventbrite.it/e/sacro-dante-il-poetry-slam-da-san-giacomo-della-marca-al-sommo-poeta-tickets-1005076359447

Lo spettacolo mira alla valorizzazione di Monteprandone attraverso il fascino della parola e l’efficacia della narrazione poetica e performativa. La narrazione dell’evento recupera il filo di parole che uniscono, in modo inedito e creativo, Giacomo della Marca Santo patrono di Monteprandone al Sommo Poeta Dante in una rilettura “sacra” e intergenerazionale. L’intero borgo diventerà scenografia diffusa di contemporanei “punti luce poetici” allestiti per le vie e i luoghi più significativi. Ciascun punto sarà una tappa del percorso, a cui i partecipanti saranno condotti dalla guida/performer; ogni volta assisteranno a un’installazione artistica, un balletto sulla Divina Commedia, un’incursione poetica. Passo dopo passo si inseguiranno parole e voci, scrivendo le proprie su un simbolico taccuino consegnato all’inizio del viaggio. In questo modo ognuno avrà la propria poesia da donare al paese, ricevendone un’altra in dono. L’intero percorso confluirà nell’ultimo punto, quello del poetry slam, una competizione fra poeti che gareggiano tra loro e hanno a disposizione solo corpo, voce e una manciata di minuti, la cui performance verrà giudicata poi dal pubblico

La performance è curata da Comete Impresa Sociale, per la direzione artistica di Roberto Paoletti, con la partecipazione di Camilla Paoletti, La Compagnia Lo Stormo e gli attori Francesco Bovara e Simone Cammarata, in collaborazione con l’associazione Prima Persona Plurale e la scuola di Danza Étoile.

Per accompagnare e rendere più ricca l’offerta culturale e turistica a chi parteciperà al festival, sono previsti anche una serie eventi collaterali culturali, inclusivi e un’offerta enogastronomica che hanno l’obiettivo di raccontare Monteprandone e le sue bellezze storiche, culturali, naturali narrando un pezzo di storia locale che fa da specchio a quella marchigiana e a quella di ciascuno di noi.

DEGUSTAZIONE POETICA

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, le attività di ristorazione e gli esercizi commerciali del borgo, in collaborazione con l’associazione dei commercianti e artigiani Cento per Cento, dedicheranno al festival piatti in onore del Sommo Poeta e di San Giacomo della Marca. Gli ospiti delle attività potranno gustare pietanze preparate esclusivamente con ingredienti tipici e territoriali. L’evento è a pagamento. Di seguito i dettagli e i numeri di telefono per prenotare.

Ristorante San Giacomo

Zuppetta di fave roveja in onore a San Giacomo della Marca

Polpettine di cicoria allo zafferano

Insalata di orzo e soncino

Risotto allo zafferano

Agnello alla griglia con contorno

Tutte le pietanze verranno servite con il “pane degli angeli”

Info e prenotazioni 073562545

Ristorante Tiamare

Il brodetto di San Giacomo

Info e prenotazioni 3472650887

La Bottega di Barbara

Spaghetto all’Inferno

Info e prenotazioni 3287040922

Ristorante 1887 e Ristorante Dimora di Bacco

Zuppa di legumi e ortiche

Padellaccia di maiale

Verdure ripassate con ciccioli di grasso e magro

Info e prenotazioni 3356527480

Enoteca 23

Birre artigianali e Vinello

Info e prenotazioni 3294114969 oppure 3466427222

ACROSTICI IN MUSICA. LABORATORI CREATIVI PER FAMIGLIE

Nel pomeriggio di sabato 14 settembre, Comete Impresa Sociale organizza laboratori di destinati a bambini/e e ragazzi/e, sempre in chiave inclusiva e accessibile. A più piccoli verrà proposta un’attività per avvicinarsi alla poesia in modo giocoso e divertente. Ai bimbi sarà infatti richiesto di creare delle brevi poesie sotto forma di acrostici, che saranno poi musicate dall’educatore. I laboratori si terranno sabato 14 settembre, con tre turni: ore 15, ore 16:30 e ore 18, a Palazzo Parissi. Evento gratuito su prenotazione via whatsApp al numero 3701567741.

PASSEGGIATA INCLUSIVA NEI LUOGHI DI SAN GIACOMO DELLA MARCA

Domenica 15 settembre, dalle 10, sarà realizzata San Giacomo della Marca e la natura tra simboli e realtà, passeggiata inclusiva nei luoghi di San Giacomo della Marca dedicata delle storie legate al Santo. La passeggiata inizia dal borgo storico di Monteprandone presso la casa natale di San Giacomo della Marca, lungo vicoli e attraverso piazze, percorrendo le antiche mura fino al Lavatoio comunale, dove si sosta alla big bench, la grande panchina. La passeggiata si concluderà con un piccolo laboratorio inclusivo a sorpresa e un aperitivo al borgo. L’evento è curato dalla guida turistica Marina Iride Ricci, è gratuito su prenotazione via whatsApp al numero 3701567741.

VISITE GUIDATE DEL BORGO STORICO

Per tutto il festival, dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 24, saranno organizzate visite guidate presso il Museo Civico dei Codici di San Giacomo della Marca che ospita oggetti appartenenti al Santo prima custoditi nel Museo Sistino di San Giacomo, la Casa Natale di San Giacomo della Marca, la chiesa San Nicolò di Bari, Chiesa Madonna della Speranza e altri luoghi di interesse storico e artistico del Borgo. L’iniziativa è in collaborazione con Proloco e Musei Sistini del Piceno. Per informazioni e prenotazioni 0735710930 oppure 0735710820 (ufficio Iat).

Gli eventi di MarcheStorie a Monteprandone sono organizzati dal Comune con la collaborazione di Comete Impresa Sociale, Prima Persona Plurale, Scuola di Danza Étoile, Compagnia Teatrale Lo Stormo,Proloco Monteprandone, Musei Sistini del Piceno, Associazione commercianti e artigiani Cento per cento e ristoratori ed esercenti del borgo storico.

Info su pagine Facebook e Instagram Monteprandone Turismo oppure 0735710820 (Ufficio Iat).