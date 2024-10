Prende il via il ciclo di incontri “Oltre lo scatto” a Centobuchi di Monteprandone Dodici i fotografi professionisti ospiti della rassegna a partire da mercoledì 9 ottobre

Prenderà il via mercoledì 9 ottobre, a Centobuchi, un ciclo di 12 incontri con fotografi professionisti organizzato dall’associazione “Mosso Piceno La Bottega della Fotografia” con il patrocinio del Comune di Monteprandone. Gli appuntamenti saranno occasione per condividere con i professionisti esperienze sia fotografiche, sia personali dietro l’obiettivo. Si parlerà dunque sia del mondo della fotografia, ma anche delle loro storie di vita.

Primo ospite della rassegna sarà Maurizio Biancarelli di Gubbio, fotografo naturalista, professionista da molti anni, collabora con le maggiori riviste del settore italiane ed estere, come National Geographic Italia, Bell’Italia, Bell’Europa, BBC Wildlife, NaturFoto, Terre Sauvage, Terra, Meridiani Montagne,InViaggio, Qui Touring.

Ha pubblicato otto volumi fotografici e di sei è autore anche dei testi. I suoi scatti sono stati premiati nei maggiori concorsi internazionali come Wildlife Photographer of the Year, GDT European Wildlife Photographer of the Year, Asferico ed è stato membro di giuria in questi ultimi due.

Ha partecipato con proprie presentazioni ai festival europei foto-naturalistici più importanti in Germania, in Belgio, in Inghilterra e in Francia, oltre che in diverse sedi in Italia. Ha fatto parte del team di fotografi del progetto paneuropeo Wild Wonders of Europe (www.wild-wonders.com) e L’Altro Versante (www.laltroversante.com).

L’incontro si terrà nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità, a Centobuchi di Monteprandone.

Inizio ore 21.00. L’ingresso è libero.