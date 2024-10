Torna l’appuntamento con il “Cupra per l’Ambiente Festival” Domenica 13 ottobre a partire dalle ore 9.30

Siete tutti invitati al Cupra per l’Ambiente Festival, la grande festa per l’ambiente a Cupra, che vi aspetta con tantissime iniziative:

▪️dalle 09:30 Mostra mercato di prodotti agricoli e biologici, esposizione di oggetti di artigianato e delle piante dell’Associazione Vivaisti di Grottammare, mostra dei disegni degli alunni della scuola d’infanzia e primaria e delle opere realizzate durante le Residenze d’Artista “Nata dal Blu“.

▪️Angolo del riuso e mercatino dei bambini: porta gli oggetti in buono stato che non usi più da donare o scambiare, potrai trovarne altri che perfetti per te!

▪️dalle 10:00 Acqua, costa e mare: un equilibrio da raggiungere, a seguire la premiazione dei commercianti aderenti al progetto Cupra per l’Ambiente che nel 2024 si sono distinti per l’impegno a ridurre i rifiuti all’origine e a promuovere una gestione responsabile delle risorse aderendo al progetto Cupra per l’ambiente e sottoscrivendo un disciplinare con le migliori pratiche per la loro specifica attività, e dei vincitori del concorso La Dea Fiorita, per i cittadini che hanno realizzato il miglior spazio verde a Cupra.

▪️dalle 15:00 Per Oliva, con il furgoncino Oliver, per sensibilizzare al corretto smaltimento degli oli esausti. Per chi porterà un litro di olio di scarto dalle cotture, in regalo un sapone fino a esaurimento scorte.

▪️ Laboratori per adulti e bambini

▫️Dalle 16.30 Riciclato Circo Musicale, concerto e laboratorio creativo di strumenti realizzati con materiale di recupero.

I Riciclato Circo Musicale utilizzano materiali di recupero e oggetti di uso comune per ottenere gli strumenti musicali suonati nei loro brani, siano essi ispirati a strumenti tradizionali o completamente nuovi ed inventati. La musica è influenzata dalle sonorità di tutto il mondo e viene guidata dai suoni che naturalmente scaturiscono dagli oggetti più disparati, dai materiali edilizi ai piccoli e grandi elettrodomestici, dai giocattoli agli attrezzi agricoli.

Non mancate!