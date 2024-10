La CNA di Ascoli Piceno inaugura un nuovo centro di formazione La cerimonia si svolgerà sabato 26 ottobre alle 10.30 in via Mutilati e Invalidi del lavoro

La nuova casa della formazione, in un punto strategico per il tessuto imprenditoriale del Piceno, rigorosamente targata CNA. Sarà inaugurato sabato 26 ottobre, alle ore 10,30, il nuovo centro di formazione della CNA di Ascoli Piceno, che a pochi mesi di distanza dall’apertura della nuova sede di Ascoli compie un altro passo fondamentale al fianco delle imprese del territorio.

Una nuova sede pensata per rispondere alle esigenze di chi fa impresa, che a partire dalla prossima settimana ospiterà corsi e seminari formativi, oltre a un ampio ventaglio di servizi a disposizione di partite Iva, cittadini e pensionati.

«Crediamo fermamente nell’importanza della formazione, un tema su cui l’associazione è da sempre in prima linea e ha scelto di investire nella consapevolezza di poter fornire un valore aggiunto a chi fa impresa – dichiarano la presidente Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni – In questa nuova sede, realizzata a misura di piccola impresa, cercheremo di trasmettere la passione e il saper fare degli antichi mestieri artigiani, contribuendo in chiave innovativa alla formazione professionale delle nuove generazioni e degli imprenditori di domani».

Per l’occasione, la presidente, il direttore e il personale CNA sono lieti di invitare soci e cittadini ad Ascoli, in via Mutilati e invalidi del lavoro, 108 (a pochi metri di distanza dal centro commerciale Città delle Stelle) per la cerimonia di inaugurazione.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il nuovo ufficio e ripartire insieme verso nuove sfide, con l’energia, l’impegno e i servizi di sempre.

