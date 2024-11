Ascoli, auto finisce contro il pilone di un cavalcavia ferroviario: morto il conducente Inutile ogni soccorso nei confronti dell'automobilista

Drammatico incidente stradale nei dintorni di Ascoli Piceno nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre: un uomo ha perso la vita mentre stava percorrendo in auto la Strada Provinciale “Bonifica”.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 14.30. Per cause non ancora pienamente accertate, l’automobilista ha centrato in pieno il pilone centrale alla base del cavalcavia ferroviario.

Il tremendo impatto ha distrutto la parte frontale del veicolo e non ha lasciato alcuno scampo al conducente: i sanitari del 118, infatti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e agenti della Polizia Locale: il tratto stradale in questione è rimasto chiuso al traffico per l’intera durata delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.