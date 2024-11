Stanziati i primi 320mila euro per i lavori nel centro storico di Appignano del Tronto Previsti interventi per un valore complessivo di 1,6 milioni

278 Letture Cronaca

Trasferiti i primi 320 mila euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche per l’intervento di riqualificazione del centro storico di Appignano del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. A firmare il decreto il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

L’intervento, che ha un importo complessivo programmato di 1,6 milioni di euro, prevede il rifacimento dei sottoservizi, della pavimentazione stradale e la riqualificazione di alcune vie del centro storico (via Giovanni Massimo e limitrofe e via Ortica), che avevano subito dissesti a causa del terremoto.

“Questo intervento è un’opportunità per valorizzare il centro storico di Appignano del Tronto – dichiara il Commissario Castelli -. La ricostruzione è anche questo: l’occasione di ricostruire non solo com’era ma anche come sarà, prevedendo miglioramenti e aggiornamenti delle infrastrutture per rendere i nostri borghi più resilienti. Ringrazio il Presidente Francesco Acquaroli, l’Usr e il sindaco Sara Moreschini. La ricostruzione pubblica va avanti anche grazie a questo lavoro di squadra”.

Il soggetto attuatore è il Comune di Appignano del Tronto. Il contributo è previsto nell’Ordinanza speciale 137, che programma tutta una serie di opere di ricostruzione pubblica nelle Marche.