Assegnazione di 96 loculi presso il Civico Cimitero di Monteprandone Le richieste possono essere presentate tra il 2 e il 18 dicembre

Si rende noto che l’Amministrazione comunale intende assegnare n. 96 loculi cimiteriali situati nel Civico Cimitero di Monteprandone. La domanda di concessione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso: l’Ufficio Servizi Sociali di piazza dell’Aquila a Monteprandone oppure sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteprandone.ap.it.

La richiesta di concessione deve essere presentata tassativamente, pena esclusione, dalle ore 10 di lunedì 2 dicembre alle ore 13 di mercoledì 18 dicembre 2024 tramite una sola delle seguenti modalità: via PEC a comune.monteprandone@emarche.it; via email a protocollo@comune.monteprandone.ap.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo sito in piazza dell’Aquila a Monteprandone, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 17 alle 18.

Le richieste, trasmesse via PEC e via email, si accettano esclusivamente in formato pdf e docx con dimensione non superiore a 19 MB. Altri formati non saranno presi in considerazione. Si ribadisce che le richieste pervenute prima delle ore 10 di lunedì 2 dicembre non saranno prese in considerazione.

Successivamente si procederà alla formazione di una graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande attribuendo priorità di scelta, nell’ordine: ai cittadini residenti nel comune di Monteprandone; ai cittadini con esigenza di ricongiungimento familiare (coniuge e convivente); ai cittadini nati ma non residenti nel Comune di Monteprandone; ai cittadini né nati, né residenti nel Comune di Monteprandone.