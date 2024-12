Comunanza, 40enne aggredisce i genitori dell’ex: gravi due anziani L'uomo, che ha poi tentato di dare fuoco all'abitazione, si trova ora in carcere

Momenti di paura nella serata di lunedì 23 dicembre a Comunanza, dove un 40enne del luogo è stato arrestato in seguito alla brutale aggressione compiuta nei confronti dei genitori della sua ex.

L’uomo si sarebbe presentato all’improvviso presso l’abitazione degli anziani, situata in via Santa Maria, incolpandoli della fine della relazione con loro figlia per poi iniziare a picchiarli selvaggiamente. L’aggressore ha quindi tentato di incendiare casa, consegnandosi infine ai Carabinieri del distaccamento locale.

Ad avere la peggio è stato un anziano di 75 anni, poi trasferito dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata: trasportata nella medesima struttura anche sua moglie, la quale non sarebbe in pericolo di vita, pur avendo sofferto diverse fratture per via dei colpi ricevuti.

I Carabinieri hanno tratto in arresto il 40enne con l’accusa di tentato omicidio e danneggiamento: per lui si sono aperte le porte del carcere ascolano di Marino del Tronto.