San Benedetto del Tronto, si ribalta un’automobile: in ospedale la conducente Disposto per la donna il trasferimento all'ospedale "Madonna del Soccorso"

Un’automobilista è rimasta ferita a seguito dell’incidente stradale che l’ha vista coinvolta nella mattinata di mercoledì 8 gennaio a San Benedetto del Tronto.

L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 10.30 lungo via della Resistenza. Per cause non ancora del tutto accertate, la donna ha perso all’improvviso il controllo della propria vettura, finendo così col ribaltarsi ripetutamente.

Sul luogo dello schianto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che dopo aver messo in sicurezza il veicolo hanno estratto dalle lamiere la conducente: quest’ultima è poi stata affidata alle cure dei sanitari del 118, venendo infine trasferita presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” in condizioni fortunatamente non gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.