San Benedetto, 30enne in manette per l’aggressione ai danni di una poliziotta L'agente ha riportato l'amputazione delle falange di un dito

Disposto l’arresto a San Benedetto del Tronto per il 30enne originario del Gambia che, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio, ha ferito gravemente un’agente della Polizia di Stato.

Tutto ha avuto inizio su un treno in arrivo nella stazione ferroviaria della città: il soggetto in questione è stato trovato privo del biglietto di viaggio in occasione di un controllo. Trasferito presso il commissariato per ulteriori accertamenti a suo carico, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo, scagliandosi contro gli agenti. Ad avere la peggio è stata una poliziotta, alla quale il 30enne ha staccato la falange di un dito con un morso.

L’agente dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica per il ricongiungimento della falange. L’aggressore, tutt’ora ricoverato all’ospedale di San Benedetto a seguito dei fatti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.