Monteprandone ha preso parte alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano "La BIT è un’importante vetrina internazionale che ci permette di mostrare le meraviglie del nostro territorio"

La partecipazione di Monteprandone alla BIT di Milano 2025 si è rivelata un’importante occasione per rafforzare la visibilità turistica del nostro territorio e sviluppare nuove sinergie con altri comuni della zona. Il Sindaco di Monteprandone e Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Loggi, insieme all’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Monteprandone, Roberta Iozzi, hanno preso parte a questo prestigioso evento, rappresentando il nostro Comune con i sindaci e assessori dei comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima e Monsampolo del Tronto.

La presenza dell’Associazione IBorghi più Belli d’Italia, è un ulteriore opportunità che ha permesso al nostro comune di promuoversi sia in ambito nazionale, sia internazionale, valorizzando le bellezze naturali, culturali, storiche che caratterizzano il nostro territorio. La partecipazione alla BIT ha rappresentato un input nel processo di promozione turistica della Riviera delle Palme, con particolare attenzione alle esperienze enogastronomiche, alle tradizioni locali e agli eventi che caratterizzeranno la stagione estiva 2025.

Altro tema centrale della giornata è stato il Destination Management Organization (DMO), un progetto innovativo promosso dal Comune di San Benedetto del Tronto, che in collaborazione tra i comuni dell’area per una promozione turistica integrata e strategica. Il DMO ha l’obiettivo di creare una rete di comuni che lavorano insieme per attrarre turisti, aumentando la competitività del territorio e migliorando l’offerta complessiva. Il progetto punta a rafforzare la visibilità turistica, coordinando eventi, attività e risorse per offrire ai visitatori un’esperienza unica e di qualità.

Sergio Loggi, Sindaco di Monteprandone, ha sottolineato: “La BIT è un’importante vetrina internazionale che ci permette di mostrare le meraviglie del nostro territorio. Insieme agli altri Comuni della zona, stiamo costruendo un’unica offerta turistica che valorizzi non solo la costa, ma anche l’entroterra, con i suoi borghi e le tradizioni uniche. La partecipazione al progetto DMO rappresenta un passo importante per costruire una strategia di promozione turistica condivisa, che rafforzi la nostra posizione nel panorama regionale e nazionale.”

L’incontro alla BIT ha permesso di anticipare le attività e gli eventi della stagione estiva 2025, con un focus particolare su enogastronomia e tipicità locali: i vini, l’olio d’oliva, piatti tipici che sono l’identità enogastronomica delle nostre terre.

La partecipazione alla BIT 2025 è parte di una serie di iniziative del Comune di Monteprandone che sta portando avanti per valorizzare il territorio in sinergia con gli altri comuni della provincia e la Riviera delle Palme.