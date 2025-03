Potenziati i trasporti tra Monteprandone, Centobuchi e Porto d’Ascoli A partire da giovedì 20 marzo

In considerazione della crescente necessità di migliorare la rete di trasporto pubblico, il Comune di Monteprandone è lieto di annunciare l’attivazione in via sperimentale, a partire dal 20 marzo, di un potenziamento del servizio di trasporto che collegherà Porto d’Ascoli, Monteprandone e Centobuchi.

Questo nuovo servizio risponde all’esigenza di garantire un collegamento più efficiente e veloce, in particolare sulla tratta Centobuchi – Monteprandone. Sarà inoltre potenziato il collegamento tra Monteprandone e Porto d’Ascoli, grazie all’utilizzo della SP 71, che permette una maggiore rapidità nei collegamenti con Porto d’Ascoli, da dove è possibile accedere ai servizi urbani e suburbani di San Benedetto del Tronto, come i collegamenti per Martinsicuro, Grottammare e Cupra Marittima.

In aggiunta, questo potenziamento si affianca all’ampliamento della corsa mattutina, già attivata a partire da settembre 2024, che ha migliorato ulteriormente i collegamenti durante le prime ore della giornata, rispondendo alle esigenze di pendolari e studenti.

Il servizio prevede 4 coppie di corse sul percorso Porto d’Ascoli – Monteprandone – Centobuchi e 4 coppie di corse sul percorso Monteprandone – Centobuchi con 20 fermate segnalate da apposite paline.

Il nuovo servizio mira a rispondere alle esigenze di mobilità della cittadinanza, in particolare in vista del crescente numero di residenti a Centobuchi, che conta oltre 11.000 abitanti, e di Monteprandone, con circa 2.000 residenti. Il potenziamento del servizio pubblico è dunque un passo importante per garantire una mobilità più sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Dichiarazione del Sindaco Sergio Loggi:

“Siamo estremamente orgogliosi di questo importante risultato, frutto di un lavoro portato avanti dall’anno scorso, che si concretizza oggi grazie all’ottimo lavoro di collaborazione e sinergia tra il Comune, Start e la Provincia. Il potenziamento del servizio di trasporto pubblico rappresenta un passo concreto per migliorare la mobilità e rispondere alle esigenze della nostra comunità.

Desidero inoltre ringraziare il Consigliere con delega ai trasporti pubblici, Antonio Riccio, che ha seguito con attenzione questo progetto, contribuendo alla sua riuscita.”

Gli orari e le fermate sono scaricabili sul sito del comune: https://comune.monteprandone.ap.it/notizie/3367835/attivazione-via-sperimentale-potenziamento.