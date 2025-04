Nuovo Liceo “Trebbiani” di Ascoli Piceno, firmato il contratto con la ditta incaricata A breve l’avvio dei lavori per 9,5 milioni di euro

Passo decisivo per la realizzazione del nuovo liceo Psico-Pedagogico “E. Trebbiani” che sorgerà in via Marche, in zona Pennile di Sotto. Stamane è stato infatti sottoscritta in Provincia l’aggiudicazione del contratto di appalto tra l’Amministrazione Provinciale e la ditta incaricata Saitec Company s.r.l. Entro maggio inizieranno le attività di cantiere per la costruzione del plesso, la cui progettazione è stata curata dall’Ufficio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia.

Il cospicuo intervento, di importo complessivo di 9,5 milioni di euro, si inquadra nell’ambito del “Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e successivi” finanziato con ordinanze commissariali dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.

“L’avvio a breve dei lavori costituisce un traguardo fondamentale per la comunità picena che avrà a disposizione un plesso scolastico d’avanguardia con i più alti standard di sicurezza, efficienza energetica e qualità degli spazi didattici e collettivi – evidenzia con soddisfazione il Presidente della Provincia Sergio Loggi – tra i punti di eccellenza della nuova struttura che potrà contenere circa 500 studenti si segnalano i moderni laboratori, la biblioteca, l’ampia aula magna e una palestra di circa 700mq con un campo da pallacanestro regolamentare. D’altra parte – prosegue Loggi – tra gli obiettivi fondamentali del mandato l’edilizia scolastica rappresenta una priorità assoluta sulla quale stiamo indirizzando al meglio le risorse disponibili”.

“La nuova struttura che sviluppa una superfice di circa 5.900mq si connota come eccellenza progettuale – sottolinea la Consigliera Provinciale con delega all’edilizia scolastica Serena Silvestri – sono infatti tante le soluzioni innovative come il tetto della palestra che sarà caratterizzato da un “giardino pensile”, spazi di aggregazione funzionali a disposizione di studenti e docenti e un cablaggio digitale per le aule che potranno ospitare circa 20 classi”.

“Il nuovo Istituto “Trebbiani” farà parte integrante del Campus Scolastico presente nel quartiere interessato nel quale sono già allocati l’Istituto Agrario “Celso Ulpiani”, l’Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “Mazzocchi” e l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” – rileva la Consigliera Provinciale con delega alla Rete Scolastica Germana Gagliardi – costituendo un polo di eccellenza al servizio del territorio per una formazione sempre più attenta alle esigenze del futuro”.