Concluso a Castel di Lama il progetto “Orizzonte di inclusione” Effettuata una raccolta fondi a favore della Comunità terapeutica residenziale "Casa Ama"

Si conclude il progetto “Orizzonte di inclusione” della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Un progetto che ha permesso di contribuire al miglioramento strutturale degli spazi di “Casa Ama” (Castel di Lama – AP), Comunità terapeutica gestita dalla Cooperativa Sociale Ama Aquilone, che accoglie persone con dipendenze patologiche da sostanze.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese, della Banca e delle società del Gruppo.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita degli ospiti della Comunità terapeutica residenziale “Casa Ama”, che dal 1981 accoglie persone con dipendenze patologiche da tutto il territorio nazionale, attraverso un adeguamento strutturale degli spazi.

Il progetto ha previsto l’avvio del cantiere ed il completamento degli step edilizi relativi agli spazi adibiti ai servizi collettivi ed al dormitorio, come stabilito dai requisiti strutturali ed impiantistici della Regione Marche (autorizzazione e accreditamento – L.R. 21/2016).

“Siamo molto lieti che il nostro progetto sia stato scelto da Intesa Sanpaolo e CESVI, realtà autorevoli e da sempre attente a riconoscere il ruolo nodale che il Terzo Settore ricopre per il benessere della società. Ciò che ci accomuna è l’impegno nel dare ascolto e soluzioni concrete alla fragilità delle persone. Grazie a questo prezioso contributo potremo migliorare la qualità del nostro servizio di accoglienza, rafforzando la dignità di chi combatte ogni giorno la battaglia contro la dipendenza patologica da sostanze”, dichiara Mariapaola Modestini, Presidente della Cooperativa sociale Ama Aquilone.

“Siamo orgogliosi di dare il nostro sostegno al lavoro della Cooperativa Sociale Ama Aquilone a favore del territorio e delle persone fragili. L’approccio del nostro Progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore in modo mirato ed efficace – ha sottolineato Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo -. Al centro del nostro impegno c’è la volontà di essere un motore per lo sviluppo inclusivo, che crei crescita e supporti la qualità della vita delle comunità locali e delle persone in difficoltà”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 160 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La Banca partecipa attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali – strutture che rientrano nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese – coadiuvate da CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.