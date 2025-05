La Fondazione Carisap sostiene il concorso a beneficio dei giovani musicisti del territorio Iscrizioni aperte dallo scorso 5 maggio

Dal 5 maggio 2025 sono aperte le iscrizioni per M4NG – Music 4 the Next Generation, l’iniziativa culturale musicale che invita artisti e band under 35 a reinterpretare i grandi capolavori della musica classica in chiave contemporanea.

Giunta alla sua quinta edizione, si pone l’obiettivo di stimolare la reinterpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee, allo scopo di promuovere la cultura musicale presso un pubblico ampio e diversificato.

M4NG – Music 4 the Next Generation è un progetto promosso da una rete di Fondazioni di origine bancaria che perseguono scopi di utilità sociale e sviluppo economico: Fondazione Caritro, Fondazione Cariverona, Fondazione Cariparo, Fondazione di Bolzano e con il sostegno della Fondazione di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli e Fondazione di Jesi, in collaborazione con Better Days Srl e Sideout Srl.

I cinque finalisti avranno l’occasione di esibirsi live accompagnati da un’orchestra di 21 elementi sul palco del Teatro Zandonai di Rovereto (TN).

Ai progetti musicali, siano essi solisti o collettivi, è richiesto di reinterpretare uno o più brani appartenenti alla tradizione classica, selezionati all’interno di uno specifico repertorio. Ogni partecipante è invitato a dare libera espressione alla propria identità artistica, rielaborando i brani in chiave tematica, armonica o ritmica.

A valutare le proposte in gara sarà una giuria tecnica e qualitativa composta da figure di spicco della scena musicale italiana: Colapesce, cantautore tra i più apprezzati del panorama contemporaneo; Giulia Cavaliere, giornalista, critica musicale e scrittrice; Tommaso Colliva, musicista e produttore discografico di fama internazionale, ha fondato i Calibro 35; Enrico Gabrielli, polistrumentista, noto produttore e membro dei Calibro 35.

La semifinale 2025 si terrà il 3 ottobre al Teatro Ristori di Verona e la finale il 27 novembre al Teatro Zandonai di Rovereto.

I primi classificati otterranno un buono per l’acquisto di strumentazione musicale. Ciascun finalista potrà poi registrare il proprio brano con Tommaso Colliva – per poi essere distribuito da ADA.

Tutti i finalisti saranno intervistati da rockit.it, mentre per tutti i semifinalisti è prevista la partecipazione a una masterclass con Enrico Gabrielli.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni il sito ufficiale: www.m4ng.it