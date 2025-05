Via libera per il progetto di restauro delle mura di Castelsantangelo sul Nera Il commissario Castelli: "Risultato concreto e di grande rilievo"

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi Speciale, è stato approvato il progetto definitivo per il consolidamento e il restauro delle mura urbiche del Capoluogo di Castelsantangelo sul Nera, previsto dall’Ordinanza Speciale n. 14 del 2021.

L’intervento ha come obiettivo il fedele ripristino delle mura danneggiate dal sisma del 2016, con il duplice scopo di riportarle allo stato originario, nel rispetto del loro valore storico e architettonico, e di garantirne il miglioramento sismico. Il progetto prevede la ricostruzione e la riparazione di porzioni murarie sia crollate che ancora in piedi, seguendo un attento percorso di ricostruzione filologica basato su ricerche storiche e documentazione fotografica. Durante le fasi di rilievo è emersa la necessità di intervenire su un volume maggiore rispetto alle previsioni iniziali, raggiungendo un totale di circa 8.500 metri cubi, ovvero il 55% in più rispetto alla stima originaria di 5.500 mc. In alcuni tratti particolarmente compromessi, la ricostruzione delle mura richiederà la realizzazione di opere strutturali complesse: muri in cemento armato con tiranti sub-orizzontali, fondati su pali, a sostegno delle porzioni completamente crollate. Il progetto prevede inoltre la trasformazione del tracciato di accesso alla torre sommitale, aperto in emergenza per la messa in sicurezza, in un percorso ciclo-pedonale di 378 metri, fruibile dalla comunità a intervento concluso.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 9.765.323,85 euro e comprende, tra le varie voci, circa 1.024.765,16 euro per le opere strutturali e 593.250,05 euro per maggiori oneri derivanti dalla complessità operativa del cantiere.

Soddisfazione espressa dal Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli che ha sottolineato come “Il parere favorevole espresso in Conferenza dei Servizi rappresenta un risultato concreto e di grande rilievo, reso possibile grazie all’efficace lavoro di coordinamento che ha seguito con attenzione l’intero iter tecnico e istruttorio.

L’approvazione del progetto segna un passo fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico di Castelsantangelo sul Nera, contribuendo in modo decisivo al rilancio e alla rinascita del territorio colpito dal sisma. Questa è una testimonianza viva delle vicende di Castelsantangelo e costituiscono un bene collettivo di inestimabile valore. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e i tecnici e il sindaco Alfredo Riccioni per la fondamentale sinergia”.

“Sono molto soddisfatto perché le mura andavano completamente ricostruite. Grazie al Commissario Castelli riusciremo a mantenere un po’ di antichità nel nostro paese” dichiara il sindaco Alfredo Riccioni.