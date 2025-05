Online il video ufficiale della prima Grottammare Sport Week "Non è solo un evento, ma un laboratorio di partecipazione e condivisione"

83 Letture Sport

Il racconto della prima edizione scalda i motori della prossima Grottammare Sport Week, in programma a fine estate: si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione ufficiale del video in cui sono stati raccolti i momenti salienti della manifestazione che lo scorso settembre ha animato la città per due settimane, valorizzando il lavoro delle associazioni e offrendo l’opportunità di conoscere l’offerta sportiva locale. Nell’occasione, si è svolto il primo incontro organizzativo della II edizione.

Il video – disponibile nella sezione video del canale YouTube Comune di Grottammare – documenta la varietà delle attività proposte, restituendo il clima di entusiasmo e collaborazione che ha contraddistinto l’intera iniziativa e che l’Amministrazione intende replicare nella prossima edizione.

Il video promozionale è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=yvAh-wyRG_E.

All’invito rivolto a tutte le associazioni del territorio hanno risposto Fortitudo Basket, 43° Parallelo Volley, Grottammare Sportiva, Sporting Grottammare, il Circolo Velico Le Grotte, Il Faro Basket e il Club Alpino Italiano – sezione di San Benedetto.

L’Amministrazione comunale rinnova l’appello a partecipare ai prossimi incontri, invitando tutte le realtà sportive a contribuire con idee e proposte alla costruzione condivisa di un evento che mette al centro il legame tra attività motoria, socialità e territorio.

“La Grottammare Sport Week non è solo un evento, ma un laboratorio di partecipazione e condivisione – conferma il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti, ideatore della manifestazione -. La presentazione del video ufficiale ci ha restituito l’energia e l’entusiasmo che hanno animato le giornate di settembre scorso, testimoniando quanto sia forte il legame tra sport e territorio. Il tavolo di lavoro appena avviato rappresenta il primo passo verso la seconda edizione, in programma a fine estate. Ringrazio le associazioni che hanno già scelto di esserci e invito tutte le realtà sportive del territorio a partecipare attivamente a questa fase organizzativa. Giugno sarà un mese importante: ci attende un ulteriore step operativo per dare forma a un calendario che auspichiamo sia ricco, inclusivo e capace di parlare a tutte le generazioni. Lavorare insieme significa mettere in circolo esperienze, idee, visioni: lo spirito che ci guida è costruire una Sport Week che sia sempre più occasione di incontro, promozione e cittadinanza attiva”.