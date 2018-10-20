Guardia Costiera di San Benedetto in prima linea per un Ferragosto sicuro Continuano i controlli nell'ambito dell'operazione "Mare e laghi sicuri 2025"

Con l’inizio della stagione balneare è stato dato il via all’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025” , un’iniziativa di fondamentale importanza promossa dal Comando Generale della Guardia Costiera e coordinata a livello regionale dalla Direzione Marittima delle Marche.

L’obiettivo principale è garantire la salvaguardia della vita umana in mare , la protezione dell’ecosistema e della biodiversità marina e la sicurezza della navigazione.

Ed ora, nel periodo in cui notoriamente si registra la massima affluenza lungo la riviera delle palme, le donne e gli uomini della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto hanno ulteriormente incrementato il proprio impegno.

“Diversi sono stati gli interventi prestati nel corso della stagione estiva – ha dichiarato il Comandante Giuseppe QUATTROCCHI – ma la vera chiave di volta è la prevenzione. È necessaria la massima prudenza per ridurre le situazioni di pericolo in mare e trascorrere un Ferragosto sereno”.

Un appello, quello del Comandante della Capitaneria picena, per non sottovalutare i rischi del mare, specialmente in questi giorni.

Durante questa settimana di ferragosto, il litorale sarà costantemente pattugliato da 2 Motovedette ed 1 battello veloce. Per un pronto intervento a terra, poi, si prevede l’impiego di team specializzati.

Turni mirati per garantire costanti attività di soccorso, vigilanza ed assistenza lungo il litorale.

“Abbiamo messo in campo il miglior dispositivo per affrontare il clou della stagione. Il personale della Guardia Costiera di San Benedetto è a disposizione della collettività. Ricordo che per qualsiasi emergenza in mare occorre chiamare il numero blu 1530, attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale o, in alternativa, il Numero Unico di Emergenza Europeo 112, comunicando il tipo di emergenza richiesta”.