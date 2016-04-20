Nuova disinfestazione a Grottammare nella notte tra 20 e 21 agosto A partire dalle ore 2.00

Un nuovo trattamento contro gli insetti alati è in programma per questa settimana, nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto.

Il servizio Ambiente comunica che si tratta di un intervento di disinfestazione adulticida e antilarvale, che verrà eseguito esclusivamente nelle aree verdi pubbliche (parchi e giardini) e lungo i viali alberati, sia nel centro urbano che nelle frazioni. Pertanto, i residenti delle aree confinanti sono invitati ad adottare le seguenti precauzioni:

– ritirare eventuali indumenti stesi all’esterno;

– chiudere porte, finestre e impianti di aerazione;

– mettere al riparo gli animali domestici.

L’intervento verrà eseguito a partire dalle ore 2. Al di fuori delle aree indicate non è previsto alcun trattamento.