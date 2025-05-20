Guido Castelli presenta il suo libro “Mediae Terrae” a San Benedetto del Tronto Il commissario straordinario alla ricostruzione sarà ospite mercoledì 27 agosto alla Palazzina Azzurra

Si terrà mercoledì 27 agosto alle 21.00 presso la Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto, la presentazione del libro del Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli “Mediae Terrae. Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia centrale oltre la fragilità del territorio”. La serata, organizzata dalla Utes, Università di tutte le età e del tempo libero, sarà moderata dal professor Teodorico Compagnoni, docente di antropologia culturale, storia delle tradizioni popolari e storia delle religioni.

Mediae Terrae (Giubilei editore) descrive l’esperienza che il Commissario Castelli ha maturato nel corso di questi 26 mesi dedicati all’opera di ricostruzione dopo il sisma del 2016-2017, che ha colpito una vasta area interna (8 mila chilometri quadrati) compresa tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. I territori del cratere sono diventati il luogo dove realizzare il Laboratorio Appennino centrale, che prevede di affiancare alla ricostruzione materiale anche la riparazione economica e sociale dei borghi colpiti. Un modello di rinascita e sviluppo sostenibile che ha l’obiettivo di ricreare quelle condizioni di vita in grado di indurre le persone a restare, o a tornare, nella loro terra d’origine, arginando così il processo di spopolamento in corso da lungo tempo.