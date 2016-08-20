Nuovo intervento di disinfestazione contro gli insetti alati a Grottammare Verrà effettuato nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 2.00

Ancora un intervento contro gli insetti alati: il servizio Ambiente comunica che nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto (a partire dalle ore 2,00) sarà svolto il servizio di disinfestazione adulticida e antilarvare nelle aree verdi (parchi e giardini) e nei viali alberati del territorio pubblico comunale di Grottammare del centro e delle frazioni del territorio.

L’intervento richiede che nelle zone subito confinanti con tali aree verdi e viali alberati nella notte in cui viene svolto il servizio siano ritirati eventuali panni stesi e chiuse porte o finestre ed impianti di areazione.

L’ufficio precisa che al di fuori delle zone sopra indicate il servizio di disinfestazione adulticida e antilarvare non sarà svolto.

Per qualsiasi chiarimento, il personale comunale è contattabile ai seguenti numeri:

– dott.ssa Elisa Mauro 0735739264

– geom. Stefania Pulcini 0735739237.