Grande affluenza a San Benedetto per l’incontro con l’autore Alessandro Sortino Ha presentato il suo libro "Il Dio nuovo. Storia dei primi cristiani che portarono Gesù a Roma"

Ieri sera, martedì 26 agosto, al Circolo Nautico Sambenedettese, un vero e proprio mare di persone ha accolto il giornalista e autore Alessandro Sortino, protagonista della rassegna “Incontri con l’Autore” con il suo libro Il Dio nuovo. Storia dei primi cristiani che portarono Gesù a Roma (Rizzoli, 2024). La sala era gremita e, anche a presentazione già iniziata, il pubblico continuava ad affluire.

La serata è stata introdotta dal presidente de I Luoghi della Scrittura Mimmo Minuto e moderata da Don Dino Pirri, che hanno guidato il dialogo con l’autore.

Sortino ha coinvolto il pubblico raccontando il cuore del suo lavoro: «il fondatore del cristianesimo, il primo papa, è una persona piena di problemi e incertezze. Un pescatore. E questo libro è un viaggio dentro Roma cercando le tracce di questo pescatore che ha fatto cose talmente grandi da meritarsi una tomba enorme, San Pietro, visitata ogni anno da milioni di persone. Questo è il mistero nel quale investigo nel mio libro».

Il volume si presenta come un’indagine narrativa che unisce storia e attualità, proponendo un cristianesimo delle origini fatto di fragilità umane, comunità e speranza, in dialogo con le sfide del presente. Non sorprende quindi che le copie siano andate a ruba, confermando l’interesse suscitato tra i lettori.

La rassegna “Incontri con l’Autore”, giunta alla sua 44ª edizione, è organizzata dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il contributo di BPER Banca e Inim. Collaborano l’associazione Pelasgo, il Circolo dei Sambenedettesi, il Club degli incorreggibili ottimisti, la società Tokedo e la cooperativa La Fabbrica dei Fiori.