Adesso AP
20°
Venerdì
21° / 30°
Sabato
18° / 27°
Domenica
16° / 27°
Lunedì
17° / 30°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Grottammare, al via le domande per i posteggi riservati in centro storico

Da lunedì 1° settembre

116 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Grottammare vista dal paese alto, dal vecchio incasato, panorama

Dal 1° settembre al 31 ottobre residenti, domiciliati e operatori economici del Paese Alto potranno presentare domanda per ottenere l’abbonamento o il tagliando gratuito di parcheggio nei posteggi riservati di via Palmaroli, utilizzabili per tutto il 2026.

Le istruzioni per formalizzare le richieste sono disponibili sul sito istituzionale, sezione Servizi Patrimonio, alla pagina attivata nei giorni scorsi:

https://www.comune.grottammare.ap.it/servizio/richiedere-posteggi-auto-riservati-siti-nel-parcheggio-di-via-palmaroli/

Le opzioni di parcheggio prevedono una soluzione a pagamento con posteggio numerato riservato e una gratuita con posteggio libero.

Nel primo caso, si tratta di un abbonamento annuale che riguarda 25 stalli caratterizzati da segnaletica orizzontale (strisce gialle); i costi variano da 100 € per i residenti a 125 € per i domiciliati e gli operatori economici. È ammesso un solo abbonamento per stallo numerato per nucleo familiare o operatore economico.

Nel secondo caso, i posteggi ricadono in un’area riservata ai soli residenti nella Z.T.L., identificata da segnaletica verticale e per la quale è necessario il rilascio di un tagliando di sosta sempre annuale, ma gratuito.

In entrambi i casi, le domande devono essere redatte su apposito modello scaricabile dal sito web e presentate, insieme agli allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo, o inviate con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo grottammare.protocollo@emarche.it, o con posta elettronica ordinaria a “protocollo@comune.grottammare.ap.it”.

Le richieste saranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento posti. L’esito delle domande (abbonamenti e tagliandi) sarà pubblicato entro 30 giorni dal 1° novembre. Entro lo stesso termine sarà pubblicata la graduatoria delle domande ricevute. Il mancato pagamento dell’abbonamento, in caso di accoglimento, equivale a rinuncia.

Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi cimiteriali, valorizzazione e sostenibilità del patrimonio, al numero 0735739263 o all’indirizzo email c.leonardi@comune.grottammare.ap.it.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni