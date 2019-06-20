Prende il via ad Ascoli il progetto “Libri di Passaggio” L'inaugurazione, prevista mercoledì 3 settembre, vedrà la partecipazione dell'artista ascolano Dardust

La lettura come gesto quotidiano, occasione di incontro e motore di comunità: con questa visione l’associazione di volontariato Note a Margine-odv, in collaborazione con la Bottega del Terzo Settore, inaugura il progetto “Libri di Passaggio”, uno spazio libero e inclusivo dedicato ai libri e alle persone che li amano.

L’iniziativa sarà inaugurata con un evento pubblico presso la sede della Bottega del Terzo Settore, ad Ascoli Piceno, il 3 settembre alle ore 11.30: ospite d’onore l’artista ascolano DARDUST.

All’interno della sede della Bottega del Terzo Settore sarà allestito un angolo accogliente e informale dove sarà possibile leggere, prendere in prestito un libro, lasciarne uno in dono, scrivere un consiglio di lettura o semplicemente fermarsi per un momento di condivisione.

L’iniziativa prende vita grazie al patrimonio librario già in possesso di Note a Margine, a cui si aggiungeranno donazioni da parte di cittadini, enti e associazioni. La gestione dello spazio sarà curata dai volontari dell’associazione, che si occuperanno anche del patrimonio librario e delle attività di promozione della lettura.

Oltre allo spazio permanente, “Libri di Passaggio” proporrà anche altre iniziative culturali: letture condivise, brevi presentazioni di libri da parte dei lettori, circoli informali di lettura e incontri di socialità intorno alle parole.

Il progetto rappresenta un gesto collettivo di fiducia nella lettura come strumento di apertura, relazione e crescita personale e sociale: uno spazio vivo, partecipato e inclusivo

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e a chiunque voglia condividere l’amore per i libri.