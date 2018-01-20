Monteprandone, sabato 10 gennaio si inaugura il piano -2 del parcheggio Capoluogo A disposizione 19 nuovi posti auto

Sabato 10 gennaio, alle ore 10:30, in via del Mattatoio a Monteprandone ci sarà la cerimonia di inaugurazione del piano – 2 del parcheggio Capoluogo.

L’intervento è inserito nel quadro programmatico di interventi individuati dall’Amministrazione comunale volti alla riqualificazione del centro storico.

Nello specifico è consistito nella realizzazione dell’ultimo piano al livello -2 con 19 nuovi posti auto, di cui uno per diversamente abili, nella riqualificazione degli spazi interni, nella realizzazione della segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali e per le indicazioni degli stalli dei parcheggi. E’ stato anche ricavato un garage riservato ai mezzi comunali di servizio.

A completamento dell’opera è stata realizzata la nuova strada carrabile di collegamento tra i livelli -1 e -2, i marciapiedi pedonali lungo il perimetro nord dell’edificio e il nuovo impianto di illuminazione. Sono state, altresì, sistemate le aiuole esterne adiacenti la struttura mediante la piantumazione di essenze arboree.

La progettazione è stata curata dall’Arch. Danilo Spinozzi dello Studio B3 Ingegneria Architettura di Grottammare, mentre i lavori sono stati effettuati dalla ditta Tecnoedil di San Benedetto del Tronto. L’investimento complessivo è pari a 200.000 euro.

“Dopo aver aperto il piano -1 ad ottobre 2024, oggi completiamo un’opera iniziata più di 20 anni fa, restituendo così una struttura completamente funzionale e fruibile a servizio del centro storico – dichiarano il sindaco Sergio Loggi e il vicesindaco Christian Ficcadenti – con quest’ultimo stralcio di lavori arriveremo complessivamente ad 80 posti: 61 già esistenti nei piani 0, -1 e in via del Mattatoio e 19 nel nuovo piano -2 di cui 3 per diversamente abili e 1 per mamme in dolce attesa. E’ un impegno che prendemmo all’inizio del nostro mandato – concludono gli Amministratori – che abbiamo mantenuto”.