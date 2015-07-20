Tutto pronto per l’avvio dell’edizione invernale di Giochi in Grotta Da domenica 11 gennaio a Grottammare

All’insegna della collaborazione, dell’accessibilità e dell’inclusione, Giochi in Grotta torna a Grottammare con l’appuntamento invernale dedicato al gioco di ruolo e ai giochi da tavolo.

La manifestazione si svolgerà domenica 11 e poi ancora il 18 e il 25 gennaio, dalle 16 alle 19, negli spazi rinnovati della Ludoteca “Stile Libero” (via del Mercato, 12). La partecipazione è sempre libera e gratuita.

Appuntamento consolidato per appassionati e curiosi di tutte le età, questa edizione promette intrattenimento e novità, grazie alla partecipazione di più associazioni impegnate nella promozione del gioco come strumento educativo e sociale.

Accanto agli storici organizzatori di Spazio Ludico, infatti, saranno presenti l’associazione Ludikosmo di Grottammare, che curerà l’area dedicata a Magic: The Gathering, e inLudus, casa di produzione fermana specializzata in giochi educativi, dall’educazione sessuale al contrasto della violenza di genere e del bullismo.

Inoltre, nelle giornate del 18 e 25 gennaio saranno attivi tavoli di gioco inclusivo per persone non vedenti, ipovedenti e sordomute, in collaborazione con due importanti realtà del territorio come l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Sordapicena.

Alla guida dell’iniziativa sin dalla prima edizione, la consigliera delegata alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni, dichiara: “Vedere Giochi in Grotta crescere, con collaborazioni sempre più numerose e realtà diversificate, mi rende orgogliosa e conferma di essere sulla strada giusta. L’obiettivo resta avvicinare ragazze e ragazzi a giochi basati sull’interazione e sull’immaginazione, strumenti preziosi per sviluppare competenze socio-relazionali trasversali utili al loro percorso di crescita”.

Nel palinsesto non mancano le conferme, dall’ampia proposta di giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età – dal classico Dungeons & Dragons all’adventure fantasy di Broken Compass, fino agli scenari di Cyberpunk Red, Fallout e ai misteri di Triangle Agency – agli ospiti con le loro novità. Fabio Passamonti torna con il nuovo gioco di ruolo “Detectives Victorian Crimes”, presentato a Lucca Comics & Games 2025, e Luigi Coccia con la sua Palestra dei Giochi.

Nell’estendere a tutti, grandi e piccoli, l’invito a partecipare, il presidente dell’associazione Spazio Ludico, Sandro Grilli, sottolinea il valore di “collaborare con le altre associazioni del territorio, per valorizzare il gioco di ruolo e da tavolo nella rinnovata ludoteca un luogo molto funzionale e molto adatto alle nostre sessioni. Non vediamo l’ora di intrattenere chi vorrà con le nostre passioni, vi aspettiamo! L’associazione Spazio Ludico ringrazia l’Amministrazione comunale che anche quest’anno ci riaccoglie e ci concede questa opportunità”.

Esprime soddisfazione anche il presidente dell’Associazione Ludikosmo, Vincenzo Mestichelli: “Siamo felici di poter collaborare con l’associazione Spazio Ludico. Per Ludikosmo fare rete sul territorio per promuovere e portare avanti il valore del gioco tra le nuove e vecchie generazioni ha sempre avuto un’importanza primaria tra i nostri scopi associativi. Siamo certi che da questa prima esperienza nasceranno future iniziative dal respiro sempre più ampio e allargato a tutto il territorio Piceno”.

Per informazioni e prenotazione delle sessioni di gioco 3403418349 (Spazio Ludico) 3478223297 (Ludikosmo).