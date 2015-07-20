Adesso AP
Errore durante il parse dei dati!
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Tutto pronto per l’avvio dell’edizione invernale di Giochi in Grotta

Da domenica 11 gennaio a Grottammare

144 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Edizione invernale di Giochi in Grotta

All’insegna della collaborazione, dell’accessibilità e dell’inclusione, Giochi in Grotta torna a Grottammare con l’appuntamento invernale dedicato al gioco di ruolo e ai giochi da tavolo.

La manifestazione si svolgerà domenica 11 e poi ancora il 18 e il 25 gennaio, dalle 16 alle 19, negli spazi rinnovati della Ludoteca “Stile Libero” (via del Mercato, 12). La partecipazione è sempre libera e gratuita.

Appuntamento consolidato per appassionati e curiosi di tutte le età, questa edizione promette intrattenimento e novità, grazie alla partecipazione di più associazioni impegnate nella promozione del gioco come strumento educativo e sociale.

Accanto agli storici organizzatori di Spazio Ludico, infatti, saranno presenti l’associazione Ludikosmo di Grottammare, che curerà l’area dedicata a Magic: The Gathering, e inLudus, casa di produzione fermana specializzata in giochi educativi, dall’educazione sessuale al contrasto della violenza di genere e del bullismo.

Inoltre, nelle giornate del 18 e 25 gennaio saranno attivi tavoli di gioco inclusivo per persone non vedenti, ipovedenti e sordomute, in collaborazione con due importanti realtà del territorio come l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Sordapicena.

Alla guida dell’iniziativa sin dalla prima edizione, la consigliera delegata alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni, dichiara: “Vedere Giochi in Grotta crescere, con collaborazioni sempre più numerose e realtà diversificate, mi rende orgogliosa e conferma di essere sulla strada giusta. L’obiettivo resta avvicinare ragazze e ragazzi a giochi basati sull’interazione e sull’immaginazione, strumenti preziosi per sviluppare competenze socio-relazionali trasversali utili al loro percorso di crescita”.

Nel palinsesto non mancano le conferme, dall’ampia proposta di giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età – dal classico Dungeons & Dragons all’adventure fantasy di Broken Compass, fino agli scenari di Cyberpunk Red, Fallout e ai misteri di Triangle Agency – agli ospiti con le loro novità. Fabio Passamonti torna con il nuovo gioco di ruolo “Detectives Victorian Crimes”, presentato a Lucca Comics & Games 2025, e Luigi Coccia con la sua Palestra dei Giochi.

Nell’estendere a tutti, grandi e piccoli, l’invito a partecipare, il presidente dell’associazione Spazio Ludico, Sandro Grilli, sottolinea il valore di “collaborare con le altre associazioni del territorio, per valorizzare il gioco di ruolo e da tavolo nella rinnovata ludoteca un luogo molto funzionale e molto adatto alle nostre sessioni. Non vediamo l’ora di intrattenere chi vorrà con le nostre passioni, vi aspettiamo! L’associazione Spazio Ludico ringrazia l’Amministrazione comunale che anche quest’anno ci riaccoglie e ci concede questa opportunità”.

Esprime soddisfazione anche il presidente dell’Associazione Ludikosmo, Vincenzo Mestichelli: “Siamo felici di poter collaborare con l’associazione Spazio Ludico. Per Ludikosmo fare rete sul territorio per promuovere e portare avanti il valore del gioco tra le nuove e vecchie generazioni ha sempre avuto un’importanza primaria tra i nostri scopi associativi. Siamo certi che da questa prima esperienza nasceranno future iniziative dal respiro sempre più ampio e allargato a tutto il territorio Piceno”.

Per informazioni e prenotazione delle sessioni di gioco 3403418349 (Spazio Ludico) 3478223297 (Ludikosmo).

Comune di Grottammare
Comune di Grottammare
Pubblicato Venerdì 9 gennaio, 2026 
alle ore 17:56
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni