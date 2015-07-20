San Benedetto del Tronto, caduta fatale dal cavalcavia dell’A-14 per un uomo Inutile ogni tentativo di soccorso; si sarebbe trattato di un gesto volontario

Accertamenti in corso a San Benedetto del Tronto sul drammatico episodio avvenuto nella mattinata di venerdì 9 gennaio.

Intorno alle ore 9.00, un individuo di circa 50 anni è infatti caduto dal cavalcavia dell’A-14 che sovrasta via Monte Aquilino, in zona Ragnola. Allertati da alcuni passanti, i sanitari del 118 sono accorsi sul luogo della tragedia, dovendosi purtroppo limitare ad accertare il decesso dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un gesto volontario.