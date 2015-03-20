Cassandra Contest, un serata di musica dal vivo con artisti e gruppi emergenti
Venerdì 12 giugno a Centobuchi
Si scaldano i motori del Cassandra Fest, festival culturale organizzato dall’associazione Prima Persona Plurale con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Monteprandone, che si terrà a Centobuchi dal 3 al 5 luglio con tre serate di musica dal vivo a ingresso gratuito.
Si tratta di un appuntamento giunto alla quinta edizione e divenuto un punto di riferimento del panorama festivaliero regionale, capace di attrarre migliaia di persone ogni anno.
Ad aprire il festival, per il secondo anno consecutivo, ci sarà il Cassandra Contest, un contest musicale riservato a gruppi ed artisti emergenti.
Tra le più di 70 proposte ricevute, la giuria ha selezionato 5 finalisti che si esibiranno venerdì 12 giugno, presso il Parco della Conoscenza di Centobuchi.
Il vincitore sarà votato da un sistema misto composto dalla giuria dell’associazione Prima Persona Plurale e dal pubblico presente. In palio la possibilità di suonare al Cassandra Fest.
La cinquina finalista è formata da Alberto Moscone, Daniel Vuoto, Gruve, Mattia Ferretti, Punti di Flexo.
Appuntamento dalle ore 19 con dj set, cena e dopocena in collaborazione con Endrix Bar e l’attesissimo contest di musica dal vivo.
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