Adriatic Meeting League: grande atletica a San Benedetto del Tronto domenica 14 giugno Le gare verranno disputate presso la pista d'atletica in via Sgattoni

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San Benedetto del Tronto si prepara ad accogliere un importante appuntamento con l’atletica leggera. Domenica 14 giugno la pista d’atletica, in Via Sgattoni, sarà infatti teatro dell’Adriatic Meeting League, manifestazione organizzata da Atletica Collection con la collaborazione dell’Università di Camerino e di FIDAL Marche, che vedrà protagonisti atleti di tutte le categorie, dai Ragazzi fino agli Assoluti.

Un pomeriggio all’insegna dello sport, della competizione e della promozione dei valori educativi e sociali dell’atletica leggera, con un ricco programma di gare che coinvolgerà giovani talenti e atleti di alto livello provenienti da diverse realtà del territorio e non solo.

La presentazione ufficiale dell’evento ha visto la partecipazione di Vinicio Ruggieri, Presidente dell’Atletica Collection, Fabio Romagnoli, Presidente di FIDAL Marche, Agnese Capecci, Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di San Benedetto del Tronto, Filippo Maggi, Delegato allo Sport dell’Università di Camerino, e Roberto Cambriani, Segretario Generale del CUS – Centro Universitario Sportivo.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza della collaborazione tra associazioni sportive, istituzioni e mondo universitario per la crescita del movimento atletico e per la valorizzazione del territorio attraverso eventi sportivi di qualità. L’occasione è stata utile anche per un primo contatto tra il Presidente del Cus Belardinelli e l’Assessore Capecci per una collaborazione futura senz’altro utile.

«L’Adriatic Meeting League rappresenta un’occasione importante per promuovere l’atletica leggera e offrire ai giovani un contesto di confronto e crescita sportiva», ha dichiarato il Presidente dell’Atletica Collection, Vinicio Ruggieri. «Siamo orgogliosi di poter organizzare una manifestazione che unisce sport, aggregazione e valorizzazione del territorio».

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative sportive di rilievo regionale e conferma San Benedetto del Tronto come punto di riferimento per l’atletica leggera nelle Marche e nell’area adriatica.

L’appuntamento è quindi per domenica 14 giugno, per un pomeriggio di grande sport che promette spettacolo, partecipazione e importanti risultati tecnici.