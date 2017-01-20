Spinetoli, quasi ultimati i lavori nella palestra della scuola “Giovanni XXIII” Il commissario Castelli: "Un altro tassello va a ricomporsi nel mosaico fondamentale che è l’edilizia scolastica"

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I lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della palestra della scuola media “Giovanni XXIII” a Pagliare del Tronto, nel territorio di Spinetoli (Ap), sono ormai vicini alla conclusione. L’intervento rappresenta un’opera fondamentale per l’edilizia scolastica del territorio, finanziata per garantire la sicurezza degli studenti e restituire una struttura moderna alla comunità.

Il percorso finanziario ha registrato un passo decisivo con la liquidazione da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione di 197.382 euro a favore del Comune, parte del contributo totale che è di 748.184 euro.

“Un altro tassello va a ricomporsi nel mosaico fondamentale che è l’edilizia scolastica, settore per cui abbiamo fatto tanto e tanto stiamo facendo vista la centralità che riveste per il futuro dei territori colpiti dal terremoto e non solo -spiega il commissario straordinario, Guido Castelli -. Mi preme ringraziare tutta la filiera coinvolta in questo caso come negli altri, tra cui Comune, Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli”.

“Il progetto scuole è la nostra priorità assoluta a Spinetoli. Stiamo lavorando per ricostruire tutte scuole nuove. Ci stiamo impegnando per garantire la sicurezza dei nostri bambini. In questi anni abbiamo lavorato sodo per scuole nuove e sicure. La palestra è un elemento fondamentale sia per la scuola che per la comunità. Ringrazio l’USR e la ditta incaricata per aver reso possibile la realizzazione di una palestra all’avanguardia e, soprattutto, sicura per la nostra comunità.” dichiara il sindaco Alessandro Luciani.

L’edificio, risalente a metà degli anni ’60, fa parte di un complesso composto da tre edifici strutturalmente indipendenti: il corpo principale con le aule, l’auditorium ed appunto quello della palestra con relativi servizi. È costituito da una struttura portante con pilastri e travi in calcestruzzo armato, con forma rettangolare che si sviluppa su due livelli, per un totale di circa 520 metri quadrati di superficie totali. La palestra presentava pilastri e travi con spessori inferiori ai moderni standard di sicurezza. Per risolvere queste vulnerabilità, si è proceduto al rinforzo sismico dei pilastri perimetrali tramite ingrossamento, all’applicazione di fibre di acciaio galvanizzato sugli elementi orizzontali e alla messa in sicurezza delle tamponature alte oltre 5 metri con reti in fibra di vetro per scongiurare il rischio di ribaltamento. Parallelamente, l’immobile è stato oggetto di una radicale riqualificazione ecologica che ha permesso il salto dalla classe energetica F alla classe A.