“Weekend della Cultura” a Cossignano Appuntamento venerdì 3 e sabato 4 luglio con una serie di eventi su Dante e Pasolini

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Il centro storico di Cossignano si prepara ad accogliere un fine settimana dedicato alla cultura, all’arte e alla riflessione. Venerdì 3 e sabato 4 luglio Piazza Santucci diventerà il palcoscenico di un doppio appuntamento promosso dal Comune di Cossignano con l’obiettivo di valorizzare il borgo, offrire un cartellone estivo di qualità e trasformare la cultura in un’occasione di incontro e dialogo.

Ad aprire il programma, venerdì 3 luglio alle ore 21.00, sarà la Performance Esistenziale di Matteo Fratarcangeli, dal titolo “L’uomo mercificato ed omologato”. Un intenso percorso teatrale e di riflessione che invita il pubblico a interrogarsi sulla condizione dell’uomo contemporaneo, tra conformismo, perdita dell’identità e ricerca di autenticità. Una proposta capace di coniugare linguaggio artistico e approfondimento filosofico, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza che va oltre la semplice rappresentazione.

Il Weekend della Cultura proseguirà sabato 4 luglio, sempre alle ore 21.00 in Piazza Santucci, con la Seconda tappa del Tour Dantesco del professor Giorgio Battistella, un percorso divulgativo dedicato ai momenti più significativi della Divina Commedia. La serata sarà incentrata sulla figura di San Francesco, protagonista del celebre Canto XI del Paradiso, considerato uno dei vertici poetici dell’opera dantesca.

Quest’ultimo incontro si aprirà con un momento particolarmente significativo per la comunità cossignanese: un omaggio al concittadino Edvinio Barbizzi, autore della traduzione della Divina Commedia nel dialetto locale, frutto di tredici anni di lavoro e testimonianza del profondo legame tra la grande letteratura e l’identità del territorio.

Con l’iniziativa il Comune di Cossignano conferma la volontà di affiancare agli eventi dell’estate un’offerta culturale capace di attrarre pubblico, stimolare il confronto e valorizzare il patrimonio storico e architettonico del centro cittadino attraverso appuntamenti di elevato profilo.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero. In caso di maltempo, la serata di sabato 4 luglio si svolgerà presso la Chiesa dell’Annunziata.

Il Weekend della Cultura rappresenta così un invito a vivere Cossignano non solo come uno dei borghi più suggestivi del Piceno, ma anche come luogo in cui teatro, letteratura e pensiero diventano strumenti di crescita, condivisione e valorizzazione della comunità.