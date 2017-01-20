A Grottammare torna l’appuntamento con il Palio del Pattino La 26° edizione si svolgerà domenica 12 luglio

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Dieci rioni, cinque miglia marine e una tradizione che punta a rinnovarsi: Grottammare torna ai nastri di partenza del Palio del Pattìno – Memorial Maurizio Pignotti.

Giunta alla 26ª edizione, la sfida remiera tra i rioni si svolgerà domenica 12 luglio nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono cittadino (10-12 luglio), con il via fissato alle ore 17.30.

Il Palio è una competizione non agonistica legata alla memoria balneare della costa adriatica, che si disputa nelle acque antistanti il centro abitato sulla distanza di 5 miglia marine. La gara si svolge a bordo di mosconi in legno condotti da due rematori, un genere di natanti oggi quasi scomparso dalle spiagge.

La natura amatoriale della sfida non riduce l’impegno dei partecipanti, ai quali sono richiesti faticosi allenamenti in mare.

Nata nel 1999, dal 2000 la manifestazione è intitolata a Maurizio Pignotti, membro dell’equipaggio vincitore della prima edizione per i colori del rione Stazione (1999), prematuramente scomparso.

Il programma si aprirà ufficialmente nel pomeriggio di sabato 11 luglio alle ore 18.30 in piazza Kursaal, dove si svolgeranno la consegna dei pattini e le verifiche tecniche obbligatorie per tutti gli equipaggi.

L’evento è coordinato dall’associazione Grottammare Sportiva per conto del Comune di Grottammare, con il supporto tecnico degli esperti del Circolo Velico Le Grotte e del Circolo Nautico Amici del Mare e la collaborazione della UISP.

Saranno dieci i quartieri a contendersi il titolo attualmente detenuto dal rione Lame. Si tratta di:

• Croce Arabo

• San Pio V

• San Biagio

• Paese Alto

• San Martino

• Casette

• Azzolino

• Stazione

• Valtesino

• Lame

I dettagli logistici e regolamentari sono stati ricordati nel corso dell’ultima riunione organizzativa tenutasi martedì scorso in municipio, tra i rappresentanti degli equipaggi e il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti (insieme nella foto allegata). I nomi dei vogatori verranno resi noti nei prossimi giorni.

Al lancio della 26ª edizione, il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti, annuncia le idee future: “Il Palio del Pattìno è una manifestazione che vogliamo far crescere, valorizzandone la tradizione e proiettandola nel futuro. Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento che interesserà l’immagine dell’evento, con una nuova identità grafica, nuovi allestimenti e un’organizzazione sempre più strutturata. Stiamo inoltre ampliando la rete delle collaborazioni: il prossimo 19 luglio una rappresentanza del Palio sarà protagonista di un evento sul lago di Caccamo (Pagaie in Festa 2026, ndr), primo passo di un rapporto con una realtà che condivide la nostra passione per gli sport nautici. Parallelamente, stiamo lavorando a un nuovo regolamento e a un progetto più ampio che, coinvolgendo i rioni e i più giovani, possa rendere il Palio il momento conclusivo di un percorso di iniziative distribuite nel tempo. È una sfida impegnativa, ma crediamo che questa manifestazione abbia tutte le potenzialità per diventare un appuntamento sempre più identitario e partecipato dalla città”.