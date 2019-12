Incidente a catena sulla Salaria ad Acquasanta Terme: cinque i feriti L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 dicembre

Sono cinque le persone rimaste ferite in seguito all’incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di domenica 29 dicembre lungo la via Salaria.

Lo scontro ha avuto luogo intorno alle ore 15.00 nel tratto compreso tra Acquasanta Terme e la frazione di Quintodecimo. Il primo impatto ha visto coinvolte due automobili, le quali sono poi finite addosso a una terza vettura che stava transitando in quel momento.

Sul luogo dell’incidente sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Nei confronti di un’anziana di 86 anni è stato poi disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona, mentre per gli altri feriti – un bambino e tre uomini – si è invece optato per l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno.