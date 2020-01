Al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto arriva “Il cielo sopra il letto” Lo spettacolo con Luca Barbareschi, Lucrezia Lante Della Rovere e Paolo Marconi andrà in scena martedì 7 e mercoledì 8 gennaio

La stagione del Teatro Concordia, realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche e il sostegno del BIM, prosegue martedì 7 e mercoledì 8 gennaio con Lucrezia Lante Della Rovere, Luca Barbareschi e Paolo Marconi in Il cielo sopra il letto (Skylight) di David Hare. Il testo torna, dopo un ventennio, nel repertorio della coppia Barbareschi-Lante della Rovere ed è in uniche date per le Marche.

L’incontro di una sola notte tra i due ex innamorati, una notte in cui si riaccendono sia la passione erotica di un tempo sia le differenze ideologiche, unite ad un senso di colpa schiacciante che li porterà ancora una volta ad una separazione lacerante e allo stesso tempo inevitabile. È un incontro ma al tempo stesso un insanabile dissidio tra due solitudini, tra due mondi, due età, tra la cultura conformista di lui e l’anticonformismo di lei.

«David Hare – scrive Barbareschi, anche traduttore e adattatore del testo, oltre che regista dello spettacolo prodotto da Prodotto dal Teatro Eliseo – è uno dei più grandi autori britannici e anche il più controverso. Il cielo sopra il letto è una bellissima storia che pur essendo una straordinaria introspezione di un rapporto uomo-donna, riesce a diventare mirabilmente uno statement politico sullo scontro psicologico tra politically correctness e pensiero razionale logico.

Lui è un uomo pratico, ma intellettualmente onesto. Lei riflette l’anima di Hare, è il personaggio nel quale si identifica. Lo sguardo dell’autore su questi due personaggi non è di chi giudica. La saggezza vera sta nel comprendere i due personaggi».

Skylight è stato originariamente prodotto dal National Theatre nel 1995, prima del trasferimento al West End e a Broadway, e ha vinto il Laurence Olivier Award come migliore nuova opera teatrale. Nel 1997 Skylight si è aggiudicato il Tony Award al miglior revival di un’opera teatrale.

Le scene di questo nuovo allestimento sono di Tommaso Ferraresi, i costumi di Federica De Bona, le luci di Pietro Sperduti, le musiche di Marco Zurzolo.

I protagonisti dello spettacolo incontreranno il pubblico sambenedettese mercoledì 8 gennaio alle 18.30 alla Sala della Poesia di Palazzo Bice Piacentini.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246 orario 17.30 – 19.30 nei due giorni precedenti la rappresentazione e il giorno di spettacolo) a 20 e 15 euro e riduzioni 10 euro per giovani fino a 25 anni, soci Touring Club, possessori Marche Cultura Card o Carta Regionale dello Studente. Biglietti anche presso AMAT e biglietterie del circuito, tel. 071/2072439, on line al sito www.vivaticket.it, al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600 e Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it

Inizio spettacoli ore 20.45.