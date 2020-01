Ascoli, c’è tempo fino al 29 febbraio per rinnovare il permesso per i residenti Gli appositi sportelli sono aperti dal lunedì al sabato tra le 8.30 e le 12.30 presso il parcheggio di Porta Torricella

L’Amministrazione Comunale informa i cittadini interessati che da giovedì 2 gennaio 2020 è possibile recarsi presso l’ufficio della Saba per il rinnovo del permesso residenti. Gli sportelli, presso il parcheggio di Porta Torricella, sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

L’Amministrazione ricorda inoltre che la validità dei permessi per residenti è stata prorogata fino al 29 febbraio 2020, per garantire ai cittadini un congruo arco di tempo per il rinnovo della propria autorizzazione.