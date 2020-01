Grottammare, aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni all’Albo delle Associazioni Identica scadenza sia per i rinnovi che per le domande relative alla prima iscrizione

Gli enti no profit operanti sul territorio comunale sono invitati ad aggiornare l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni per l’anno 2020 entro il 31 gennaio. La stessa scadenza è valida per presentare domanda di prima iscrizione.

L’Albo delle Associazioni è stato istituito nel 2017, con lo scopo di promuovere e coordinare l’attività dell’associazionismo che opera sul territorio comunale. Le associazioni iscritte sono classificate in sei elenchi, in base alla peculiarità dell’attività svolta: Cultura (valorizzazione della cultura e patrimonio storico ed artistico, educazione permanente, animazione ricreativa); Sociale (assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura); Sport (attività, promozione ed animazione sportiva); Turismo (promozione turistica, iniziative folcloristiche, feste rionali); Ambiente (tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale); Agroalimentare (tutela del patrimonio enogastronomico).

La gestione dell’Albo delle Associazioni è di competenza del settore Cultura, Turismo e Sport che, sulla base del Regolamento istitutivo, nei giorni scorsi ha invitato le associazioni iscritte a confermare l’adesione e presentare eventuali aggiornamenti ai propri statuti ai fini della revisione annuale dell’elenco. L’iscrizione all’Albo prevede l’accettazione del regolamento che disciplina i rapporti tra l’amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro.

Nell’anno 2019 le associazioni iscritte erano 40.

La modulistica necessaria è disponibile all’home page del sito www.comune.grottammare.ap.it.