Diego Marani ospite a San Benedetto per la rassegna “Incontri con l’Autore” Giovedì 4 luglio al Circolo Nautico Sambenedettese

Prosegue la 44ª edizione della rassegna “Incontri con l’Autore” con un appuntamento imperdibile: giovedì 4 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Nautico Sambenedettese, sarà ospite Diego Marani, che presenterà il suo nuovo romanzo L’ultima falsità, edito da La nave di Teseo. A moderare l’incontro sarà Giancarla Perotti Barra.

Come da tradizione, l’incontro sarà introdotto dal presidente dell’associazione I Luoghi della Scrittura, Mimmo Minuto.

Autore poliedrico, linguista e creatore dell’“Europanto”, Marani ci accompagna in questo romanzo brillante e introspettivo nei territori complessi della psicoanalisi, dell’identità e delle contraddizioni dell’uomo moderno. Il protagonista, Danilo Zanca, è un diplomatico italiano in crisi, travolto da un’ambizione sterile e da un conflitto profondo tra l’immagine pubblica e il desiderio segreto di scrivere.

L’incontro tra Zanca e il suo analista, che racconta la vicenda in prima persona, diventa il pretesto per indagare la vanità, le aspirazioni frustrate e la scrittura come via di fuga da un’esistenza fallimentare. Marani ha definito la scrittura «un rifugio, una possibilità di salvezza per chi non riesce a realizzarsi nella realtà».

Con L’ultima falsità, l’autore affronta con ironia e lucidità il tema dell’ambizione come trappola, dipingendo un protagonista sospeso tra il dovere e la vocazione, tra il desiderio di potere e la fragile verità di sé.

L’evento è organizzato dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il contributo di BPER Banca e INIM.