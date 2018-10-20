Alla scoperta degli antichi mestieri di Ascoli Piceno Appuntamento lunedì 18 agosto con "Salute in cammino per la cultura"

Lunedì 18 agosto è in programma un nuovo appuntamento con le iniziative del progetto “Salute in cammino per la cultura”, curato da Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Alle 21, da Piazza Roma, prenderà il via l’attraversamento di un percorso che narrerà la storia della città attraverso il racconto degli antichi mestieri che vi si svolgevano.

La manifestazione rientra nel progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps, realizzato grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno.

I dati del progetto sono particolarmente confortanti in termini di partecipazione di persone di ogni età.

Sono state infatti registrate quasi 1.000 presenze in 8 eventi. Se poi si considerano altre due analoghe iniziative realizzate nei mesi di gennaio e maggio sempre nel centro storico della città, le persone che hanno partecipato almeno ad un evento sono più di 700.

Per attraversare il percorso di lunedì 18 agosto, con una guida turistica abilitata, ci vorranno circa 2 ore e mezza.

Per partecipare occorre prenotare attraverso un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome entro il 17 agosto.

da: US Acli Marche