Tutto pronto a Grottammare per il 42° Carnevale dei Bambini Il programma degli eventi prende il via a partire da giovedì 12 febbraio

Estro e colori per il 42° Carnevale dei Bambini, appuntamento che quest’anno unisce la tradizione festosa a un omaggio alla storia dell’illustrazione locale.

Presentato nei giorni scorsi, il tema scelto per l’edizione 2026, “Arlecchino arriva in Città”, celebra il legame con il disegnatore Angelo Maria Ricci, scomparso nel 2025. La sua matita ha dato vita all’immagine simbolo della manifestazione: un Arlecchino che, con un gesto di gioiosa conquista, svetta dal Torrione della Battaglia nel manifesto ufficiale che da tanti anni accompagna l’iniziativa promossa dalla Città di Grottammare.

L’evento si conferma per la partecipazione corale che vede protagonista il mondo della scuola e dell’associazionismo locale. Grazie al coordinamento del Comitato Genitori dell’Istituto Leopardi, la sfilata di domenica porterà in piazza 470 partecipanti tra adulti e bambini, riuniti in 3 maxi gruppi mascherati, in rappresentanza di tutti i plessi scolastici dell’Infanzia e della Primaria di Grottammare.

Il programma delle manifestazioni si aprirà ufficialmente giovedì 12, alle ore 17.30 nella Sala Kursaal, con uno spettacolo a ingresso libero dedicato proprio all’arrivo di Arlecchino.

Il clou dei festeggiamenti è atteso per domenica 15 in piazza Fazzini: dalle ore 15 prenderà il via la sfilata dei gruppi, seguita dallo spettacolo “Le bolle di Arlecchino” e dalle coreografie della Danzarte Cris Academy, partner organizzativa degli eventi insieme alle associazioni Lido degli Aranci e Presepe Vivente Grottammare.

Il programma volgerà al termine martedì 17 in piazza Carducci (ore 15.30) con una festa finale tra magia e danza. Ad accompagnare i pomeriggi di festa ci saranno animazioni itineranti, photobooth, mercatini e le tradizionali frappe offerte dai forni cittadini.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

L’ Amministrazione comunale ha adottato misure specifiche per garantire il sereno svolgimento delle iniziative all’aperto e nei luoghi pubblici.

Ma a Grottammare il Carnevale si estende anche oltre le piazze: fino al 18 febbraio, la creatività ispirata dalla festa è ospitata nelle vetrine di 11 attività commerciali cittadine che hanno aperto le porte alle realizzazioni sartoriali e artistiche prodotte dalle allieve e dagli allievi dell’Ipsia “Ostilio Ricci” di Fermo.

L’iniziativa rientra nel progetto “Vetrine di Talento”, coordinato da Cna Ascoli Piceno d’intesa con il Comune di Grottammare, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e rafforzare il legame tra formazione e tessuto economico locale.

ORDINANZA SICUREZZA E DECORO PUBBLICO.

Il sindaco Alessandro Rocchi ha firmato l’ordinanza che dispone il divieto assoluto di utilizzo di bombolette spray per l’emissione di sostanze schiumogene, filanti o simili su tutto il territorio comunale (n. 5 del 6 febbraio 2026, in allegato). Il provvedimento nasce dalla necessità di evitare l’imbrattamento di vetrine, locali pubblici e monumenti, oltre a prevenire l’abbandono di rifiuti. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. La Polizia locale è incaricata di vigilare sul rispetto delle regole durante le iniziative di Carnevale.

NOTE SUI GRUPPI MASCHERATI:

Gruppo PLESSO SPERANZA

Partecipanti: 145

Titolo: “Gli Arlecchini Birichini!”

Descrizione: “Tremila rombi per colorare la città con creatività, ironia e tanta energia! Fate largo che arriviamo noi, gli Arlecchini Birichini, che ridon della vita come i bambini!”

Classi 1A,1B,1C, 2B, 2C, 3A, 3C, 3D, 4A, 4C, 4D, 5C.

Referenti: Silvia Deogratias, Livia Capriotti, Giulia Imbrescia, Ilda Sergiacomi, Debora Tedeschi, Eleonora Gionni, Anna Pompei

Gruppo Infanzia via Battisti

Partecipanti : 175

Titolo: “Arlecchino: Colori in Festa!”

Descrizione : I vestiti di Arlecchino sono un’esplosione di colori! Ogni colore salta, ride e racconta una storia. Cuciti insieme diventano un vestito speciale, che fa venire voglia di giocare, ballare e fare festa tutti insieme. E per i nostri piccoli supereroi maschi, abbiamo creato dei mantelli magici che li rendono pronti a volare tra le risate e le avventure .. Perché quando uniamo i nostri colori… nasce una bellissima festa!!!

Referenti : Mascia Travaglini , Cristiana Paoletti, Carla Gaetani, Nicoletta Gaggiano, Giada Di Cerbo.

Gruppo ISCHIA/ASCOLANI

Partecipanti: 150

Titolo: “Arlecchino, mille colori, un solo sorriso!”

Descrizione: “Quello che chiamiamo “io” è un vestito di Arlecchino fatto con tante identità e cucito con i colori diversi delle nostre storie. Ma quando incontriamo la grazia di un amore, allora ci sembra di essere vestiti di una stoffa unica e luminosa, senza neanche più una toppa”.

Referenti : Letizia Castelletti, Samuele Castelletti, Chiara Simonelli, Anna Maria Rausei, Stefania Medori, Maria Teresa Matoffi.