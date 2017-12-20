“La sagra della primavera” in scena a San Benedetto del Tronto Venerdì 13 febbraio al teatro Concordia

“La sagra della primavera” il capolavoro di Igor Stravinskij arriva nella versione di Equilibrio Dinamico Dance Company, sottotitolo “Il rituale del ritorno” con le coreografie di Roberta Ferrara al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto venerdì 13 febbraio fuori abbonamento nel cartellone realizzato dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno di BIM.

Un classico intramontabile della danza in uno spettacolo unisce tradizione e sperimentazione. A partire dal genio di Stravinskij, la coreografa Roberta Ferrara dà vita ad una reinterpretazione della celebre opera dove i quadri non rappresentano più il sacrificio della vergine alla divinità ma una comunità utopica che abbraccia il principio di uguaglianza e convivenza armoniosa, pronta a sacrificarsi per un bene comune, un’adorazione collettiva in nome di ideali, una morte che prepara ad una rinascita sconosciuta.

Affascinata da sempre dalle forme rituali, la coreografa Roberta Ferrara intravede nelle ritualità il valore del gesto, del tempo, della cura intesa come condivisione, della collettività che si raduna.

II compositore Benedetto Boccuzzi attraversa la partitura stravinskiana con l’elettronica, trasponendola in un nuovo spazio aumentato e multidimensionale. Una creazione dove si raccolgono energie primordiali, viscerali e sublimazioni pagane attraverso una scrittura coreografica corale ridisegnata sui corpi dei dieci danzatori. Un manifesto, dove ancora è possibile credere al miracolo che qualcosa di meraviglioso possa fiorire.

Le coreografie sono di Roberta Ferrara, consulenza artistica Pompea Santoro, maître de Ballet Silvia Sisto. In scena Serena Angelini, Antonello Amanti, Thomas Benedetti, Giulia Bertoni, Lea My, Daniela Santoro, Davide Storto, Alberto Tafuni, Fernanda Urgese, Claudia Vergari. Musica Igor Stravinskji Le Sacre du printemps (1913) e Benedetto Boccuzzi Electronic Augmentations to Stravinsky’s Rite of Spring (2023). Le luci sono di Francesco Ricco, Roberta Ferrara, gli effetti visivi di Stefano Sasso e i costumi Franco Colamorea. Lo spettacolo è prodotto da Equilibrio Dinamico in co-produzione con ArtGarage, ResExtensa/Porta d’Oriente – National Dance Production Centre con il supporto di MiC Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Bari.

Biglietti e informazioni: biglietteria del Teatro Concordia (tel. 0735/588246 aperta nei due giorni precedenti e il pomeriggio di spettacolo dalle 17.30); biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket (tel. 071/2072439), online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 21.