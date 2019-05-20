Giorgio Simonelli presenta “Vai piedone vai! Come i media hanno raccontato il mondo del calcio” Il libro sarà presentato sabato 7 febbraio all'auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto

Si terrà sabato 7 febbraio alle 18, all’Auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto, un nuovo appuntamento della rassegna Incontri con l’Autore, giunta alla 44ª edizione. Protagonista dell’incontro sarà Giorgio Simonelli, che presenterà il volume “Vai piedone vai! Come i media hanno raccontato il mondo del calcio”, pubblicato da Manni edizioni.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto. L’incontro sarà introdotto, come da tradizione, dal presidente dell’Associazione I Luoghi della Scrittura, Mimmo Minuto. A dialogare con l’autore sarà Paolo Perazzoli, ex sindaco di San Benedetto del Tronto, nel ruolo di moderatore. Ingresso libero.

Il libro di Simonelli è un saggio narrativo che attraversa il calcio italiano e internazionale così come è stato raccontato da stampa, radio, televisione e cinema, mettendo al centro storie, aneddoti ed episodi che vanno oltre il semplice risultato sportivo. Non una cronaca tecnica o una storia ufficiale del pallone, ma una raccolta di racconti che mostrano come il calcio si intrecci con società, cultura e immaginario collettivo.

La struttura del volume è composta da racconti brevi e variegati, che alternano episodi ironici, curiosi, commoventi o epici, dando spazio non solo a giocatori e partite, ma anche a tifosi, giornalisti, personaggi della cultura e dei media. Il filo conduttore è l’idea del calcio come “fabbrica inesauribile di storie”, capace di produrre narrazioni che spesso superano l’evento sportivo stesso.

Il titolo “Vai piedone vai!” richiama l’urlo lanciato da uno spettatore nel film “I Mostri” di Dino Risi, rivolto al centravanti della Roma Paolo “Piedone” Manfredini: un episodio simbolico che Simonelli utilizza come metafora della passione popolare e del modo in cui il calcio è entrato nel racconto mediatico e cinematografico del Paese. Nel libro trovano spazio anche incroci tra calcio e politica, con riferimenti a personaggi e momenti storici che hanno segnato l’Italia del Novecento.

Studioso e docente nel campo della comunicazione e del linguaggio giornalistico, Giorgio Simonelli ha più volte spiegato come il volume sia pensato per un pubblico ampio, dagli appassionati di sport a chi è interessato ai meccanismi narrativi dei media, mantenendo un equilibrio tra rigore accademico e divulgazione. Al centro, la convinzione che raccontare il calcio significhi raccontare anche una parte rilevante della storia culturale e sociale.